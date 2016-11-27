﻿حملة إلكترونية واسعة لمساندة رئيسة حزب تونسي متهمة بالاعتداء على قوات الأمن

تونس – القدس العربي»: أطلق مئات النشطاء التونسيين مؤخراً حملة الكترونية واسعة لمساندة رئيسة حزب سياسي وناشطة حقوقية متهمة بالاعتداء على عناصر لقوات الأمن، مشيرين إلى أن هذه التهمة «ملفقة»، وأكدوا بالمقابل تعرض الناشطة المذكورة إلى الاعتداء والتحرش الجنسي من قبل بعض عناصر الأمن، وهو ما نفاه عناصر الأمن الذين تقدموا بشكوى ضدها.

وأنشأ نشطاء على موقع فيسبوك حملة بعنوان «مساندة مريم منور»، تساءلوا من خلالها عن سبب محاكمة منور عن «جرائم» لم ترتكبها، فيما طالبت منظمات حقوقية عدة، من بينها «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان» و»المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» بمحاكمة عادلة لمنور «تكشف كل ملابسات القضية وأطوارها وتتوفر فيها كل اجراءات الدفاع عن مريم منور».

وتمثل منور، اليوم الاثنين، أمام الدائرة الجناحية بمحكمة «السيجومي» في العاصمة بتهمة «هضم جانب موظف عمومي» عبر «الاعتداء بالعنف على عدد من اعوان الامن بمركز السيجومي» عام 2012، في حين يؤكد عدد من محاميها انها تعرضت للضرب والتعنيف لأكثر من مرة.

وكانت منور اتهمت في وقت سابق عناصر الأمن بالاعتداء الجنسي عليها، مشيرة إلى أنها أبلغت القضاء بذلك ولكنه تجاهل هذا الأمر كلياً.

ومنور هي ناشطة حقوقية بدأت نشاطها السياسي كمعارضة لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حيث ترشحت في 2009 للانتخابات البرلمانية ضد صهر الرئيس صخر الماطري مما تسبب في اختطاف والديها وتعذيبهم من قبل البوليس السياسي، وبعد هروب بن علي انشأت منور حزباً سياسياً باسم «الحزب التونسي» تبنى اغلب حالات انتهاك حقوق الانسان المرتكبة من قبل عناصر الأمن ضد عدد من التونسيين، وهو ما تسبب لها بعدد من المشاكل، حيث تعرضت للإيقاف والتعذيب بأحد مراكز الأمن في العاصمة (الملاّسين) عام 2012، وتقدم بشكوى ضدهم ليتم اتهامها لاحقاً بعدة تهم، من بينها «عدم احترام الاجراءات القانونية وعدم احترام واجب الاعلام وخرق مبدئ حياد القاضي»، وفق ما يؤكد عدد من محاميها.

ويخشى عدد من الحقوقين والنشطاء أن تكون منور ضحية نشاطها المكثف خلال عامي 2011 و 2012 ووقوفها الى جانب عائلات الشهداء والجرحى خلال وقفاتهم الاحتجاجية التي حصلت فيها احياناً مواجهات مع قوات الامن.