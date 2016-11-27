﻿السجن 21 عاماً لأحمد منتظري نجل نائب الخميني

لندن ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة الثورة الإسلامية في مدينة قُم الإيرانية عقوبة السجن وخلع رداء رجال الدين ضد نجل نائب مؤسس الجمهورية الإسلامية المعزول، احمد منتظري، بسبب نشر تسجيل صوتي لاجتماع «لجنة الموت» مع حسين علي منتظري ومعارضة الأخير لإعدام الآلاف من سجناء منظمة مجاهدي خلق والأحزاب اليسارية الذين تم الحكم عليهم بالسجن خلال السنوات الأولى بعد انتصار ثورة 1979.

فيما أقامت منظمة مجاهدي خلق مؤتمراً في باريس لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في إيران وسوريا، وصرحت مريم رجوي، رئيسة المنظمة، أنه يجب وضع حد للصمت والخمول الدولي حيال جرائم النظام الإيراني داخل البلاد وسوريا وباقي المنطقة.

وأفادت وكالة «دويتشه فيله» للأنباء الألمانية أن محكمة الثورة في مدينة قم أصدرت حكماً بالسجن 21 عاماً وخلع رداء رجال الدين ضد أحمد منتظري لنشره مقطعا صوتيا لاجتماع أعضاء «لجنة الموت» في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع والده في عام 1988، وعارض حسين علي منتظري في ذلك الاجتماع بقوة إعدام الآلاف من سجناء منظمة مجاهدي خلق والأحزاب اليسارية الذين تم الحكم عليهم بالسجن خلال سنوات الأولى بعد انتصار ثورة 1979.

وأضافت محكمة الثورة الإيرانية أنها أصدرت هذا الحكم ضد أحمد منتظري بتهمة «التآمر على الأمن القومي» و«التحريض ضد النظام» و«نشر الوثائق السرية».

وسبق أن أكد عضو هيئة الرئاسة لمجلس خبراء القيادة الإيراني وعضو جمعية مدرسي حوزة قُم الشيعية وإمام جمعة طهران، أحمد خاتمي، أنه تم إعدام سجناء منظمة مجاهدي خلق خلال صيف 1988 بتهمة «محاربة الله ورسوله» وعلى أساس الأمر الذي أصدره مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله خميني، واصفاً خطوة خميني بأنها تطبيق لأحكام القرآن والفقه الإسلامي، وأنها عمل ثوري خدم الإسلام والشعب الإيراني.

فيما شدد أحد أعضاء «لجنة الموت» ووزير العدل في حكومة الرئيس حسن روحاني، مصطفى بور محمدي، على صحة ما جاء في التسجيل الصوتي لنائب مؤسس الجمهورية الإسلامية المعزول، حسين علي منتظري، من إعدام الآلاف من سجناء منظمة «مجاهدي خلق»، وقال «افتخر أنني نفذت حكم الله بحق هؤلاء».

وعلى صعيد آخر لكنه له صلة بالموضوع، طالبت مريم رجوي، رئيسة منظمة مجاهدي خلق، المجتمع الدولي أن يضع حداً لصمته وخموله حيال جرائم النظام الإيراني في البلاد وسوريا.

وأضحت في كلمتها خلال المؤتمر الذي أقامته «اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية» وبالتعاون مع لجنة دعم حقوق الإنسان في إيران في باريس، أن أي حل لإنهاء الإرهاب بإخراج للنظام الإيراني من المنطقة بالكامل لاسيما سوريا، وأن الشعب الإيراني يشمئز من هذه الحرب القذرة ويقف بجانب الشعب السوري.

وحضر مؤتمر «الدعوة إلى العدالة… محاكمة مرتكبي الجريمة ضد الإنسانية في إيران وسوريا» عدد من الشخصيات السياسية وحقوقيين بارزين من فرنسا وباقي الدول الأوروبية وممثلين عن المنظمات العربية بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في المعارضة السورية.

ووصفت مريم رجوي السياسة الأمريكية خلال السنوات الـ16 الماضية بأنها كانت كارثية على الشعب الإيراني والمنطقة، وأنها قدمت تنازلات كبيرة للنظام الإيراني فسحت المجال لتعزيز دوره المخرب في المنطقة، مضيفةً «في الأزمة الحالية التي تمر بها المنطقة، أي حلول لوضع حد قطعي للحرب وانعدام الأمن وبالتحديد قضية الإرهاب، مرهونة بوقف تدخلات النظام الإيراني في المنطقة وعلى الخصوص في سوريا».

واعتبرت التعاون مع النظام الإيراني لمواجهة ما يوصف بداعش بأنه عمل كارثي، وأن هذه السياسة من شأنها أن تعزز النظام الإيراني وإرهابه، وأنها تغذّي الجماعات الإرهابية سياسياً واجتماعياً.

وأكدت رئيسة منظمة مجاهدي خلق «توقعنا وتوقع شعوب المنطقة أن الدول الغربية توقف سياسة منح التنازلات والامتيازات لنظام ولاية الفقيه وألا يستمر بعد الآن السكوت والخمول تجاه جرائم هذا النظام في إيران والمنطقة. بدل من ذلك يتم احترام نضال الشعب الإيراني لنيل الحرية وإرادة شعوب المنطقة».

وخُصص جزء مهم من البرنامج لسوريا وحلب حيث تحدث فيه شخصيات مثل أحمد غزالي، رئيس الوزراء الجزائري السابق، وصالح القلاب، الناطق باسم الحكومة ووزير الإعلام الأردني السابق، وهيثم المالح، من قادة الثورة السورية ورئيس لجنة الحقوق في الإئتلاف السوري، وميشيل كيلو، عضو اللجنة السياسية للإئتلاف، وفرانسوا كولكومبه، القاضي والحقوقي الفرنسي، وبريتا حاجي حسن، رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب، وفضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وتحدث في المؤتمر الذي تولت السيدة سيلوي فاسيه من المنتخبين الفرنسيين إدارته، شخصيات مثل اينغريد بتانكورد، السيناتورة والمرشحة السابقة للرئاسة الكولومبية، وفاطوماتو ديارا، القاضي في المحكمة الجنائية الدولية في يوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية حتى عام 2003، والسناتور ديفيد نوريس، مرشح سابق للرئاسة الإيرلندية، ومارسين اسكوينسكي، عمدة فرصوفيا السابق، والسير جيفري روبرتسون، رئيس محكمة الأمم المتحدة الخاصة بسيراليون، وفلورنس برتور، عمدة منطقة باريس الخامسة، وطاهر بومدرا، الرئيس السابق لحقوق الإنسان في يونامي والمسؤول عن ملف أشرف في الأمم المتحدة.