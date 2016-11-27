﻿نتائج الانتخابات الكويتية تعيد المعارضة للبرلمان وتضخ دماء شابة فيه

الكويت ـ «القدس العربي»: أنتهت الإنتخابات النيابية في الكويت في وقت متأخر من مساء أمس الأول عبر مشاركة لم تعهدها الانتخابات وفق الدوائر الخمس والصوت الواحد من قبل، بمشاركة شعبية تجاوزت 70 ٪ ووصل التغيير إلى نحو ٪60، وطالت هذه النسبة سقوط النواب الحكوميين، فأفرزت مجلسا يوحي بعودة المعارضة لمجلس الأمة في قادم الأيام بعد أن كان مجلس 2013 مواليا للحكومة.

ففي عملية انتخابية سادها الأمن والهدوء اختار الناخبون السبت الفائت 50 نائباً وعبروا عن الغضب الشعبي من القرارات والقوانين التي أقرها المجلس المنحل فأطاحوا بأسماء لها ثقل سياسي ودفعوا نوابا بتوجهات مختلفة ودماء جديدة، وابرز الخاسرين كان نواب مجلس 2013، حيث لم ينجح منهم سوى 19 عضوا بنسبة تغيير قدرها ٪62.

كما شهدت الانتخابات تراجع مقاعد الشيعة من 9 إلى 6، يضاف إلى ذلك خسارة غير متوقعة لمرشحي قبيلتي مطير في الدائرة الرابعة والعوازم في الدائرة الخامسة، إذ لم تحصلا إلا على مقعد واحد في كل دائرة.

وكانت المفاجأة ايضا خسارة مرشحي التيار السلفي في الدائرتين الثانية والثالثة وذلك بعد سقوط احمد باقر وعلي العمير وحمود الحمدان، ولم يعد للتيار اي تمثيل في هاتين الدائرتين. كما سجلت الانتخابات تراجع الوزراء النواب، فلم يحالف الحظ المرشحين يعقوب الصانع وعلي العمير بالدائرة الثالثة، في حين حافظ المرشح عيسى الكندري على مقعده في الأولى.

وحقق المقاطعون والمستقيلون من المجلس السابق نتيجة لافتة تجاوزت الـ50 في المئة حيث عاد من المقاطعين 9 نواب من اصل 16 مرشحاً، ونجح 3 نواب من الخمسة المستقيلين من مجلس 2013، في نتيجة تدل على أن المشاركة أفضل من المقاطعة.

أما أبرز مفاجآت الانتخابات فكانت في الدائرة الثالثة حيث حققت نسبة تغيير بلغت 80 في المئة كان نجماها الشابين عبدالوهاب البابطين ويوسف صالح الفضالة، في أول مشاركة لهما، اضافة إلى اقتناص النائب ثامر السويط المركز الأول في الدائرة الرابعة.

وأظهرت النتائج التي أسفرت عنها العملية الانتخابية في الدوائر الخمس حدوث مفاجآت تغيّر في أسماء الفائزين بين انتخابات 2013 و2016 بنسبة 60 في المئة.

وحافظ 20 نائباً سابقين على مقاعدهم الانتخابية وهم عدنان سيد عبدالصمد وعيسى أحمد الكندري ومحمد مروي الهدية وصالح أحمد عاشور ومبارك سالم الحريص مرزوق علي الغانم وخليل ابراهيم الصالح وحمد سيف الهرشاني وخلف دميثير العنزي وراكان يوسف النصف وعودة عودة الرويعي.

كما حافظ على مقعده السابق كل من سعدون حماد العتيبي وخليل عبدالله ابل ومحمد ناصر الجبري وسعد علي خنفور الرشيدي وعسكر عويد العنزي وحمدان سالم العازمي وطلال سعد جلال السهلي وفيصل محمد أحمد الكندري ومحمد هادي الحويلة. ودخل المجلس 30 نائباً جديداً هم عادل جاسم الدمخي وعبدالله يوسف الرومي وأسامة عيسى الشاهين وخالد حسين الشطي وصلاح عبد الرضا خورشيد ورياض أحمد العدساني وجمعان ظاهر الحربش ومحمد براك المطير وعمر عبدالمحسن الطبطبائي.

كما دخل المجلس كل من عبد الوهاب البابطين ويوسف صالح الفضالة وعبد الكريم الكندري وصفاء عبدالرحمن الهاشم ومحمد حسين الدلال ووليد مساعد الطبطبائي وأحمد نبيل الفضل وثامر سعد السويط ومبارك هيف الحجرف ومحمد هايف المطيري وعبدالله فهاد العنزي وشعيب شباب المويزري وعلي سالم الدقباسي وسعود محمد الشويعر ومرزوق خليفة الخليفة وحمود عبدالله الخضير والحميدي بدر الحميدي وخالد محمد العتيبي وماجد مساعد المطيري ونايف عبدالعزيز العجمي وناصر سعد الدوسري.

الدائرة الأولى: أظهرت النتائج التي أسفرت عنها العملية الانتخابية 50 في المئة نسبة التغيير في الدائرة الأولى بين انتخابات 2013 و2016 في الدائرة الأولى حدوث تغيّر في أسماء الفائزين بين انتخابات 2013 و2016 بنسبة 50 في المئة.

وحافظ خمسة نواب سابقين على مقاعدهم الانتخابية وهم عدنان سيد عبدالصمد وعيسى الكندري ومحمد مروي الهدية وصالح عاشور ومبارك الحريص.

ودخل المجلس خمسة نواب هم عادل الدمخي وعبدالله الرومي وأسامة الشاهين وخالد وصلاح خورشيد، بينما عوض الشيعة غياب النائب السابق المؤزم عبدالحميد دشتي بنائب جديد يحمل نفس توجهاته إلا وهو المحامي خالد الشطي.

الدائرة الثانية: أظهرت النتائج التي أسفرت عنها العملية الانتخابية 40 في المئة نسبة التغيير في الدائرة الثانية بين انتخابات 2013 و2016 في الدائرة الثانية حدوث تغيّر في أسماء الفائزين بين انتخابات 2013 و2016 بنسبة 40 في المئة وحملت الثانية مفاجأة بنجاح الشاب عمر الطبطبائي برغم خوضه الانتخابات للمرة الأولى.

وحافظ ستة نواب سابقين على مقاعدهم الانتخابية وهم مرزوق الغانم وخليل ابراهيم الصالح وحمد الهرشاني وخلف دميثير العنزي وراكان النصف وعودة الرويعي على مقاعدهم النيابية. ودخل المجلس أربعة نواب هم رياض العدساني وجمعان الحربش ومحمد براك المطير وعمر الطبطبائي.

وحقق رئيس مجلس الأمة المنحل مرزوق الغانم المركز الأول في دائرته محققا 4146 صوتا حيث استفاد من أصوات ناخبي النائب السابق عادل الخرافي الذي قرر عدم المشاركة في الانتخابات. ۔

الدائرة الثالثة: أظهرت النتائج التي أسفرت عنها العملية الانتخابية 70 في المئة نسبة التغيير في الدائرة الثالثة بين انتخابات 2013 و2016 في الدائرة الثالثة حدوث تغيّر في أسماء الفائزين بين انتخابات 2013 و2016 بنسبة 70 في المئة وكانت مفاجأة الثالثة فوز الشاب عبدالوهاب البابطين (31 عاما) بالمركز الأول برغم ترشحه للمرة الأولى مدعوما من الشباب.

وحافظ ثلاثة نواب سابقين على مقاعدهم الانتخابية وهم سعدون حماد العتيبي وخليل أبل ومحمد ناصر الجبري.

ودخل المجلس سبعة نواب هم عبدالوهاب البابطين ويوسف الفضالة وعبدالكريم الكندري والمرأة الوحيدة الفائزة في هذه الانتخابات صفاء الهاشم ومحمد الدلال ووليد الطبطبائي وأحمد نبيل الفضل.

الدائرة الرابعة: أظهرت النتائج التي أسفرت عنها العملية الانتخابية 80 في المئة نسبة التغيير في الدائرة الرابعة بين انتخابات 2013 و2016 في الدائرة الرابعة حدوث تغيّر في أسماء الفائزين بين انتخابات 2013 و2016 بنسبة 80 في المئة فقبيلة الرشايدة عددهم 24 ألف في الدائرة ونجح من ابنائها ثلاثة مرشحين فقط ممايعني عدم الالتزام بالفرعية القبلية.

وحافظ نائبان سابقان على مقعدهما الانتخابي وهما سعد خنفور الرشيدي وعسكر العنزي.

ودخل المجلس ثمانية نواب هم ثامر السويط الظفيري ومبارك هيف الحجرف ومحمد هايف المطيري وعبدالله فهاد العنزي وشعيب المويزري وعلي الدقباسي وسعود الشويعر ومرزوق الخليفة.

وحققت محافظة الجهراء حضورا قويا في هذه الانتخابات ففي كل مرة يخرج منها نائب أوثلاثة للمجلس، لكنها المرة الأولي التي تكتسح وتفوز بستة مقاعد في البرلمان والجهراويين هم (السويط، الحجرف، مرزوق الخليفة، عسكر فهاد والشويعر).

بينما كانت من مفاجآت الرابعة فشل قبيلة مطير والبالغ عددهم 30 ألف ناخب في ايصال أبناء القبيلة للمجلس باستثناء المخضرم في العمل السياسي السلفي محمد هايف المطيري وذلك بسبب نزول 27 مرشحا من مطير مما شتت أصوات القبيلة دون جدوى، بينما كانت قبيلة الظفير الأذكى حيث اكتفت بنزول مرشحها الأوحد وهو ثامر السويط الذي جاء في المركز الأول في الدائرة بالرغم من ترشحه للمرة الأولى. ۔

الدائرة الخامسة: أظهرت النتائج التي أسفرت عنها العملية الانتخابية في الدائرة الخامسة حدوث تغيّر في أسماء الفائزين بين انتخابات 2013 و2016 بنسبة 60 في المئة.

وحافظ أربعة نواب سابقين على مقاعدهم الانتخابية وهم حمدان العازمي وطلال جلال السهلي وفيصل الكندري ومحمد الحويلة ودخل المجلس ستة نواب هم حمود الخضير والحميدي السبيعي وخالد محمد مونس العتيبي وماجد المطيري ونايف العجمي وناصر سعد الدوسري، الطريف أن ماجد المطيري دخل بديلا عن خالد النيف الذي تم شطبه يوم الخميس الفائت من سجل المرشحين أي قبل يومين من الاقتراع إلا أن قبيلة مطير البالغ عددهم 8 آلاف ناخب نظمت صفوفها في يومين في الدائرة ليفوز ماجد محققا 3821 صوتا، أما قبيلة العوازم البالغ عدد ناخبيها 30 ألفا في الدائرة نجح منهم حمدان العازمي فقط بينما اعتاد العوازم على تقديم أربع أو خمسة نواب والحال نفسه في قبيلة العجمان الذي نجح منها نايف العجمي، ومن مفاجآت الخامسة فوز الحميدي السبيعي وهو صوت شبابي حر ليس لديه قاعدة قبيلية كبيرة، وانتهت الخامسة دون فوز أي مرشح شيعي فيها بعد سقوط عبدالله التميمي الذي حقق في انتخابات 2013 المركز الأول في الدائرة الخامسة إلا أن الرغبة الشعبية بالتغيير اطاحت به.

والجدير بالذكر أن هذه الانتخابات قلبت المموازين وعكست التوقعات حيث أسقطت عدداً من الوجوه النيابية البارزة، في مقدمتها الوزيران علي العمير ويعقوب الصانع، إضافة إلى النواب السابقين: فيصل الدويسان، ويوسف الزلزلة، وكامل العوضي، وعبدالله الطريجي، وأحمد لاري، وروضان الروضان، وجمال العمر، وفارس العتيبي، وعلي الخميس، وعبدالله المعيوف، وماجد موسى المطيري، ومبارك بنيه الخرينج، ومحمد طنا، وسلطان اللغيصم، وأحمد مطيع العازمي، وعبدالله التميمي، وسيف العازمي، وحمود الحمدان وجميعهم حكوميون التوجه، وقدمت الشباب الذي ترشحوا للمرة الأولي بأرقام كبيرة في المراكز الأولى.