﻿المستشارة الألمانية تحث مجموعة العشرين على معالجة التخمة العالمية من الصلب

برلين – رويترز: قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الأول انه يجب على مجموعة العشرين إيجاد حل للطاقة الإنتاجية الفائضة في صناعة الصلب العالمية. وأضافت إن الإفراط في الإنتاج في بعض الدول يسبب فقد عاملين لوظائفهم في مناطق أخرى.

وقالت ميركل إن ألمانيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين الشهر المقبل، ستحث على التوصل لحل جماعي للوفرة العالمية، التي أدت إلى هبوط أسعار الصلب لسنوات، وأثارت توترات بين الصين وكبار المنتجين الآخرين.

وحث الزعماء الأوروبيون والأمريكيون الصين على التعجيل بخفض الطاقة الزائدة، وأنحوا باللوم في هبوط الأسعار على صادراتها الكبيرة، واتهموها بإغراق الأسواق الأجنبية بصلب رخيص الثمن.

وقالت ميركل في نشرتها الصوتية الأسبوعية المسجلة على الإنترنت «على سبيل المثال في اجتماع قمة مجموعة العشرين في الصين ناقشنا بأسلوب صريح الإفراط في الإنتاج في قطاع الصلب والذي أسفر عن فقد أناس وظائفهم في صناعة الصلب. علينا حل هذه المشكلة معا ومن ثم لا يكون لدينا وضع تسبب فيه دولة ضررا لدول أخرى.»

وتعهدت الصين بخفض الإنتاج 45 مليون طن هذا العام، على الرغم من أنها قالت في أغسطس/آب انها تخلفت عن هذا الهدف. وفي الشهر الماضي فرض الاتحاد الأوروبي رسوم استيراد مؤقتة على نوعين من الصلب اللذين يدخلان الاتحاد من الصين، لمواجهة ما وصفه بأسعار منخفضة بشكل غير عادل. وانتقدت بكين هذا الإجراء واتهمت الاتحاد الأوروبي باستخدام إجراءات حمائية.

وتم الاستغناء عن نحو خمسة آلاف عامل في صناعة الصلب البريطانية خلال السنة الأخيرة، مع مواجهتها صعوبة في منافسة الواردات الصينية الرخيصة الثمن وارتفاع تكاليف الطاقة .

وتعهد زعماء مجموعة العشرين خلال اجتماع قمة في الصين في سبتمبر/أيلول بالعمل معا لمعالجة الطاقة الإنتاجية الفائضة في صناعة الصلب.