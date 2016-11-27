﻿رئيس وزراء الهند يسعى لتبديد المخاوف بعد قرار التخلي عن الأوراق النقدية الكبيرة

نيودلهي – وكالات: ذكر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أمس الأحد أنه واثق من أن الهند ستبرز «لامعة مثل الذهب» في أعقاب قرار الحكومة للتخلي عن الاوراق النقدية ذات القيمة العالية.

يذكر أنه تم وقف التعامل بالاوراق النقدية من فئتي 500 وألف روبية (7 و15 دولارا) اعتبارا من منتصف ليل الثامن من تشرين ثاني/نوفمبر، بعد ساعات من إطلاق مودي حملة لمحاربة الفساد والتهرب من الضرائب.

وقال مودي في خطابه الاذاعي الشهري «يقوم كل خبير اقتصادي تقريبا بتحليل الخطوة. يراقب العالم بأسره ما إذا كان 1.25 مليار هندي سينجحون حتى بعد الصعوبات المستمرة».

وأضاف «ربما يكون لدى العالم تساؤلات أو شكوك، لكن الهند لديها إيمان في شعبها. وستظهر البلاد لامعة مثل الذهب من النار. السبب الرئيسي وراء تلك الثقة هو شعبنا».

تأتي تصريحات مودي بعد أيام من إعلان سلفه، مانموهان سينغ، الذي يعتبر مهندس الإصلاحات الاقتصادية في الهند، أن الناتج المحلي الاجمالي للبلاد سيتراجع بنسبة حوالي 2 في المئة بسبب القرار.

وكان عدد من مراكز البحوث الاقتصادية قد خفض أيضا التوقعات بشأن النمو بالنسبة للهند.

وعلى مدار الاسابيع الماضية، يسعى الهنود جاهدين للحصول على أوراق نقدية جديدة فئتي «500 و2000» روبية، حيث يشكلون طوابير خارج البنوك. وعانت الشركات أيضا من أزمة سيولة.

كما حث رئيس الوزراء الهندي صغار التجار والعمال الذين يحصلون على أجور يومية استخدام قنوات المدفوعات الرقمية مع استمرار أزمة السيولة.

وقال مودي في كلمته الشهرية على موجات الإذاعة أن الحكومة تدرك أن الملايين تأثروا بحظر العملات الورقية فئة 500 و1000 روبية ولكنه دافع عن هذه الخطوة.

وتقول الحكومة إن الحظر يهدف لمكافحة الفساد وأصحاب الثروات مجهولة المصدر وتزوير العملة.

وقال مودي «أود أن أقول لإخواني وأخواتي من صغار التجار إنها فرصة لدخول العالم الرقمي». وحثهم على استخدام التطبيقات المصرفية على الغنترنت وماكينات بطاقات الإئتمان.

وأضاف «صحيح لا يمكن أن يستغنى مجتمع عن المعاملات النقدية بالكامل. ولكن لماذا لا تبدأ الهند في تقليص الاعتماد علي المعاملات النقدية؟ يمكن أن نتحول تدريجيا إلى مجتمع بلا معاملات نقدية.»

ويقدر بنك «كريدي سويس» أن أكثر من تسعين في المئة من مشتريات المستهلكين في الهند نقدية. ورغم أن طفرة الهواتف المحمولة وتراجع تكلفة الإنترنت على الهواتف المحمولة أدت لزيادة المدفوعات الرقمية في السنوات الأخيرة الا أن النسبة تظل منخفضة.

وحث مودي الشبان الذي يجيدون التعامل مع التكنولوجيا تخصيص جزء من وقتهم لتعليم آخرين استخدام منصات المدفوعات الإلكترونية.