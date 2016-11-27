﻿ناخبو سويسرا يرفضون خطة لوضع جدول زمنى لغلق محطات الطاقة النووية

بازل – د ب أ: رجحت أولى التوقعات الخاصة باستفتاء أجري أمس الأحد في سويسرا أن يرفض المواطنون تحديد جدول زمني لغلق محطات الطاقة النووية الخمس العاملة في الدولة بحلول عام 2029.

وبعد فرز الأصوات في ثمانية أقاليم من إجمالي 26 إقليما في سويسرا، أظهرت توقعات نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن 55 في المئة من الناخبين يرفضون المبادرة التي أطلقها حزب الخضر المعارض وأيدها المختصون بالحفاظ على البيئة.

ويقول المؤيدون للمبادرة ان سويسرا لديها أسطول متهالك من المفاعلات النووية، وأن إتباع جدول زمني للاستغناء عن هذه المفاعلات ضروري لتفادي حوادث نووية خطيرة.

وقال يورغ بوري، رئيس «المؤسسة السويسرية للطاقة» وهي هيئة للخبراء، ان التصويت برفض المبادرة سوف يزيد من المخاطر النووية في سويسرا. وأضاف منتقدا «سوف تواصل الدولة السير على غير هدي فيما يتعلق بسياسة الطاقة».

وكانت الحكومة قد قررت بالفعل غلق المحطات النووية عقب كارثة فوكوشيما الناجمة عن الزلزال والتسونامي في اليابان عام 2011، ولكن خطة الغلق لم تكن تشتمل على توقيت محدد للغلق.

وتقول حكومة الوسط متعددة الأحزاب ان خطة الاستفتاء سوف تؤدي إلى الاعتماد على استيراد طاقة نووية وعضوية من الخارج لتعويض النقص في القدرة الإنتاجية لسويسرا من الطاقة.

وفي المقابل، يثق من أطلقوا مبادرة الاستفتاء بأن الاستغناء عن الطاقة النووية سوف يعزز قطاع الطاقة البديلة.

وتوفر الطاقة النووية 38 في المئة من إمدادات الطاقة لسويسرا.

وبموجب خطة الاستفتاء سيتم غلق ثلاثة مفاعلات العام المقبل، وبضمن ذلك المفاعل بزناو الذي يبلغ عمره 47 عاما، وهو أقدم مفاعل للطاقة النووية جاري تشغيله في العالم.

على صعيد آخر أعربت وزارة البيئة الألمانية عن خيبة أملها حيال رفض السويسريين وضع جدول زمني للتخلي عن الطاقة النووية.

فقد أعلنت ريتا شفارتسيلور-زوتر، وكيلة وزارة البيئة الألمانية وممثلة الوزارة في البرلمان، أمس أن «نتيجة الاستفتاء مخيبة للأمال بالنسبة للجميع الذين كانوا يأملون في تحديد الموعد النهائي للتخلي تماما عن المفاعلات النووية في سويسرا».

وأضافت أن هذه النتيجة ستتسبب لشركات سويسرا في استمرار حالة عدم اليقين وعدم الوضوح حيال مستقبل سياسة الطاقة في البلاد، كما أكدت أن «الإمداد المستدام بالطاقة ممكن بدون مخاطر نووية حتى في سويسرا أيضا».

أما زيمونه بيتر، زعيمة حزب الخضر الألماني، فقد دعت مناوئي الطاقة النووية بالاستمرار في التصدي لهذه « التقنية الخطيرة».

وأضافت بيتر أن الدول المجاورة لسويسرا مثل ألمانيا مطالبة بالسعي بقوة من أجل الإغلاق الفوري للمفاعلات القريبة من الحدود، سواء كان ذلك في سويسرا أو فرنسا أو بلجيكا أو بلاد التشيك.

وانتقدت بيتر دور الائتلاف الكبير في ألمانيا في التصدي للتهديدات التي تمثلها المفاعلات النووية، ووصفت هذا الدور بأنه يتسم بالإهمال على نحو خطير.