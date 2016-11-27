﻿رئىس بلدية «سيتي اوف لندن»: سنصمد رغم تصويت الـ «بريكسِت»

لندن – أ ف ب: أثَّر التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» على «السيتي» مركز المال والأعمال في وسط لندن، ولكنه لن يؤدي إلى انهيارها وفق اندرو بارملي، رئيس «هيئة مدينة لندن» المسؤول عن الوسط التاريخي والمالي للعاصمة البريطانية.

«وقال بارملي أمس الأحد «تواجهنا عواصف لكننا نتغلب عليها في كل مرة». وكان يتحدث في مقر اقامته الرسمي في «مانشون هاوس» عند محطة «بانك» على قطار الانفاق، قبالة مقر «بنك انكلترا» المركزي.

انشىء منصب اللورد-رئيس بلدية مركز لندن قبل ثمانية قرون ليكون مسؤولا عن الوسط التاريخي للعاصمة البريطانية، حيث يعيش نحو ثمانية آلاف شخص، ولك يدخله يوميا اكثر من 450 ألفا من موظفي البنوك والشركات المالية. ويختلف هذا المنصب الذي يتم تجديده سنويا عن منصب رئيس بلدية لندن الكبرى الذي انشئ فقط في سنة 2000 ويعين بالانتخاب ويتولاه اليوم صادق خان.

تولى بارملي، اللورد-رئيس البلدية الـ689 لمركز لندن، مهامه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر في أجواء تحمل «بعض التحديات» وفق صياغته المخففة لوصف الوضع، في اشارة إلى تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، رغم ان الأمر سقط كالصاعقة على المركز الذي تبلغ مساحته ميلا مربعا. واكثر ما يخشاه العاملون في هذا «الميل المربع» هو ان يفقد مكانته بوصفه المركز العالمي للمال والأعمال إلى جانب نيويورك.

وعدا عن الغموض المحيط بالمفاوضات والذي يؤثر سلبا على الاعمال، فان ما يثير قلق المركز المالي هو خسارة «جواز السفر» الأوروبي، وهي آلية تتيح بيع اي منتج مالي في كل دول الاتحاد الأوروبي بعد الموافقة عليه في بلد واحد من بلدانه الثمانية والعشرين.

وقد يدفع ذلك بعض الشركات إلى الانتقال، او نقل جزء من انشطتها على الأقل، إلى أوروبا حفاظا على مزايا «جواز السفر» هذا.

قال بارملي «بعض الشركات تفكر في نقل بعض انشطتها بلا شك. ولكن لم يعلن احد بعد انه سيغادر لندن. الغالبية في حالة ترقب».

بعد خمسة اشهر من استفتاء 23 حزيران/يونيو، ترفض حكومة تيريزا ماي الكشف عن اي تفاصيل تتعلق بما ستؤول اليه العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. ووعدت ماي المحافظة ببدء مفاوضات الانفصال قبل نهاية اذار/مارس. وحتى ذلك الحين ينبغي التريث والانتظار.

وعلق بارملي «كنا نود تسريع الأمور بعض الشيء وأن يكون هناك وضوح أكبر ومعرفة أكثر بما تقدمه لنا الحكومة».

وبانتظار رؤية «الدخان الابيض» يخرج من «وايت هال» حيث مقر الحكومة، «تعمل اجهزة المركز المالي على قدم وساق مع الحكومة لتقييم الوضع» والدفاع عن مصالح 17 ألف شركة في لندن سيتي وفي المراكز المالية الاخرى في البلاد التي يمثلها المركز أيضا.

ورجح بارملي الاحتفاظ بجواز السفر الأوروبي في صيغته الحالية، معربا عن امله في ان «توفر لنا الحكومة اداة شبيهة به او ان تجد وسيلة لتسهيل الاعمال مع زملائنا الأوروبيين».

واضاف ان رئيس بلدية لندن صادق خان «اقترح استحداث تأشيرة لندن ونحن نناقش سلسلة من التأشيرات الاقليمية».

ويبدي مركز الاعمال كذلك قلقا كبيرا من فقدان انشطة التعويضات باليورو، اي دور الوسيط بين باعة ومشتري المنتجات المالية المسعرة باليورو، والتي تعتمد عليها 83 الف وظيفة في المملكة المتحدة وفق صحيفة )فايننشال تايمز).

وامام تطلع فرنكفورت وباريس او أمستردام للحصول على حصة من تلك الأعمال، قال بارملي ان هذه المدن لا يمكنها منافسة لندن سيتي لا سيما في منشآت البنية التحتية.

وقال «لدينا مبان وموارد بشرية، عدا عن الانكليزية، لغة الأعمال».

وتشكل الأنشطة الثقافية والتعليمية كذلك جزءا من جاذبية لندن، وفق بارملي بقوله «الناس الذين يأتون للعمل والعيش هنا يعرفون انهم عندما لا يكونون وراء مكتبهم يمكنهم أن يفعلوا اشياء كثيرة، وان ابناءهم سيحصلون على التعليم الجيد».

وأكد بارملي، الذي تولى منصبه خلال حفل تقليدي كبير يجتذب سنويا أعدادا كبيرة من السياح، ان مركز الأعمال محصن وانه سيستعيد مجده من جديد، وأضاف «لم لا اذا وجهنا بصرنا نحو وجهة جغرافية اخرى، إلى البلدان الناشئة التي اهملناها ربما».