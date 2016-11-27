﻿السعودية: سوق النفط ستتعافى حتى بدون تقليص الإنتاج غير أن التدخل قد يُعجل ذلك

الظهران – طهران – عواصم – وكالات: قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمسالأحد انه يعتقد أن سوق النفط ستوازن نفسها في 2017، حتى إذا لم يتدخل المنتجون فيها، و من ثم فإن إبقاء الإنتاج عند المستويات الحالية قد يكون مبررا.

وبموجب اتفاق مبدئي جرى التوصل إليه في سبتمبر/أيلول في الجزائر ستقلص الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط إنتاجها إلى ما يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، في أول خفض لإنتاج المنظمة منذ 2008.

ويجتمع وزراء نفط «أوبك» في فيينا بعد غد الأربعاء، في مسعى لإكمال ذلك الاتفاق. كما تريد المنظمة من المنتجين من خارجها مثل روسيا دعم التدخل من خلال تقليص إنتاجهم.

وقال الفالح أمس ان المملكة العربية السعودية ملتزمة بموقفها بشأن اتفاق الجزائر وهو أن على الجميع أن يتعاونوا.

وأضاف انه يتوقع أن يكون مستوى الطلب مشجعا في ، وأن تصل السوق إلى التوازن في 2017، حتى في عدم وجود تدخل من «أوبك». لكنه أشار إلى أن تدخل المنظمة يهدف إلى التعجيل بهذا التوازن وتعافي السوق بوتيرة أسرع.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المملكة ستبقي إنتاجها مرتفعا في نوفمبر/تشرين الثاني عند نحو 10.6 مليون برميل يوميا، قال الفالح ان مستوى الطلب على الخام السعودي ما زال مرتفعا.

وأضاف أنه يرى أنه -بغض النظر عن المملكة وحصتها السوقية- إذا ما تم النظر إلى هذا الأمر على أنه دليل على متانة أسواق النفط وتعافيها، فإن ذلك يعد إشارة جيدة تثير التفاؤل بشأن تعافي السوق.

وقال الوزير انه لا يعتقد أن هناك مسارا واحدا فقط مطروحا أمام اجتماعات «أوبك» والمتمثل في خفض الإنتاج، مشيرا إلى أنه يرى أن إبقاء الإنتاج عند المستويات الحالية مبرر، مع أخذ تعافي الاستهلاك والنمو في الأسواق النامية والولايات المتحدة في الاعتبار.

ولم يسهب الفالح الذي تحدث للصحفيين في مقر شركة «أرامكو» السعودية العملاقة في الحديث عن خطط المملكة بشأن مستويات الإنتاج.

وكان من المقرر عقد اجتماع بين المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها اليوم الإثنين، لكنه أُلغي بعدما امتنعت المملكة عن الحضور. وقال الفالح أمس ان السبب في ذلك هو عدم التوصل بعد إلى اتفاق داخل «أوبك».

من جانبه قال وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، على موقع الوزارة الإلكتروني ان إيران تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية توصل منظمة «أوبك» إلى اتفاق، وتعتزم إعلان قرارها فيما يخص أي خفض في الإنتاج خلال اجتماع المنظمة المقرر يوم الأربعاء.

ونقل الموقع عن زنغنه قوله أمس الأول بعد اجتماع مع وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، في طهران «تم أمس استعراض اقتراح وزير الطاقة الجزائري المتعلق بإنتاج كل دولة وتجري دراسته بدقة.»

ونقلت الوكالة عن الوزير الجزائري قوله إن مقترحات الجزائر دعت إلى خفض أوبك الإنتاج بواقع 1.1 مليون برميل يوميا و600 ألف برميل من الدول غير الأعضاء.

ونقلت وكالة (شانا) الإيرانية عن بوطرفة قوله «نأمل بان ينقذ اجتماع اوبك المقبل سوق النفط من ازمتها الحالية».

كما دعا الوزير الجزائري الدول غير الاعضاء في اوبك مثل روسيا إلى خفض إنتاجها بمعدل 600 الف برميل يوميا، مشيرا إلى ان تراجع أسعار النفط يضر بالاقتصاد العالمي و»يجب وقفه».

كما نقل عن بوطرفة القول «إن وافق أعضاء أوبك ستبلغ أسعار النفط 50 إلى 55 دولارا العام المقبل و60 دولارا بحلول نهاية (ذلك) العام.»

وقال الوزير الإيراني «سنعرض رأينا في هذا الاقتراح خلال… اجتماع أوبك في 30 نوفمبر. يوحي الاتجاه العام والبيانات المعلنة بأن بإمكان أوبك أن تتوصل لاتفاق قابل للتطبيق فيما يتعلق بإنتاجها وإدارة السوق.» ولأضاف «إذا اتفقنا.. وأنا متفائل.. فستزيد الأسعار وهذا أيضا ما ينشده الاقتصاد العالمي.»

على صعيد آخر اعلن وزير الطاقة الروسي أمس الأول ان بلاده «تواصل المشاركة في المشاورات» بين الدول المنتجة للنفط بهدف تحديد سقف للإنتاج، لكنها لن تنضم إلى اجراء كهذا الا بعد التوصل إلى اتفاق داخل منظمة «اوبك».

وقال الكسندر نوفاك كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية «نحن نؤيد الموقف الآتي: على دول أوبك ان تصل إلى تفاهم داخل المنظمة قبل ان تنضم الدول غير الاعضاء إلى اتفاق». واضاف ان «روسيا تتعامل بروح ايجابية في ما يتعلق باتفاق وتواصل المشاركة في المباحثات مع شركائها».

وشهدت أسعار الخام تراجعا واضحا في معاملات آخر الأسبوع يوم الجمعة الماضي في ظل مخاوف السوق من الا تنضم موسكو، احد اكبر المنتجين مع السعودية والولايات المتحدة، إلى الجهود لتقليص الإنتاج.

ويعتقد على نطاق واسع ان روسيا ليست مستعدة لتقليص إنتاجها بل تجميده، علما بانه ازداد في شكل ملحوظ منذ اشهر عدة ليتجاوز 11 مليون برميل يوميا، وهي كمية قياسية منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

وأوضح نوفاك الخميس الماضي ان إجراء مماثلا سيعني «خفضا يراوح بين 200 و300 ألف برميل يوميا بالنسبة إلى النمو المتوقع»، لافتا إلى ان «أوبك» تطلب من الدول غير الاعضاء تقليصا لإنتاجها بمعدل يناهز نصف مليون برميل يوميا.