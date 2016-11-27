﻿أسواق الخليج تصعد والبورصة المصرية تتراجع

دبي – رويترز: ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات هادئة أمس الأحد، بدعم من قوة الأسواق الناشئة بوجه عام، لكن المؤشر المصري تراجع عن الاتجاه الصعودي الذي سلكه منذ تحرير سعر صرف الجنيه قبل ثلاثة أسابيع.

وارتفع المؤشر السعودي 0.7 في المئة إلى 6844 نقطة، على الرغم من أنه ما زال قريبا من مستوى المقاومة الفنية المعادل لذروته في أبريل/نيسان والبالغ 6876 نقطة، والذي اختبره المؤشر ولم يكسره يوم الخميس الماضي. وسجلت أحجام التعامل هبوطا حادا.

وسجل مؤشر قطاع البتروكيميائيات أداء دون المستوى، إذ انخفض 0.1 في المئة، بعد هبوط شديد في أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي. وانخفض سهم «كيان» 1.8 في المئة.لكن سهم البنك السعودي الأول قفز 1.6 في المئة في أعقاب تغيير الهوية التجارية للبنك، بعد أن كان اسمه «البنك السعودي الهولندي»، وهو إجراء جاء بالتزامن مع سعي «رويال بنك أوف سكوتلاند» لجلب مشتر لحصته البالغة نسبتها 40 في المئة.

وتركزالكثير من النشاط على الأسهم من الفئتين الثانية والثالثة التي يفضلها المضاروبون المحليون من الأفراد، مثل سهم «السعودية للأسماك» الذي قفز 3.9 في المئة.

وفي دبي زاد المؤشر 0.4 في المئة، مع صعود سهم «الاتحاد» العقارية الأكثر نشاطا 11.4 في المئة إلى 0.93 درهم، في تعاملات هي الأكبر منذ يونيو/حزيران 2015. وصعد السهم فوق المستوى المرتفع السابق الذي سجله هذا العام والذي بلغ 0.91 درهم في مارس/آذار.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة بدعم من ارتفاع سهم «اتصالات» القيادي اثنين في المئة. وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المئة، مع صعود سهم «بروة» العقارية 2.4 في المئة.

وهبط المؤشر المصري 1.8 في المئة إلى 11146 نقطة.

ويُرجح الهبوط الذي مني به المؤشر المصري أن القفزة التي حققتها السوق بعد تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، والذي دفع السوق إلى الصعود بما يصل إلى 37 في المئة عند مستوى ذروة الأسبوع الماضي، ربما تكون وصلت إلى النهاية مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح، وتركيزهم على البيئة الاقتصادية التي لا تزال صعبة في مصر.

وانخفض سهم «غلوبال تليكوم» 4.3 في المئة، في حين خسر سهم «إعمار مصر» 5.2 في المئة.

وأظهرت بيانات البورصة أن الأجانب ظلوا مشترين خالصين للأسهم المصرية أمس، كما كانوا منذ تحرير سعر الصرف لكن بمبلغ متواضع وصل إلى نحو مليوني دولار فقط.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 6844 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.4 في المئة إلى 3338 نقطة. وارتفع أيضا مؤشر أبوظبي بنسبة 0.6 في المئة إلى 4298 نقطة.

وزاد المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 9734 نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 5535 نقطة.

وتراجع المؤشر العُكاني 0.04 في المئة إلى 5519 نقطة، في حين صعد المؤشر البحريني 0.9 في المئة إلى 1196 نقطة.

وفي مصر هبط المؤشر 1.8 في المئة إلى 11146 نقطة.