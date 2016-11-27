﻿السعودية قد تحتاج إلى استثمار اكثر من 50 مليار دولار في قطاع المياه

الرياض – أ ف ب: اعلن مسؤولون سعوديون أمس الأحد ان المملكة قد تحتاج إلى استثمار زهاء 53 مليار دولار في قطاع المياه، بدعم من صناديق خاصة، لتلبية الطلب المتزايد، وذلك في خضم سعيها إلى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي في ظل تراجع أسعار النفط.

وقال علي الحازمي، محافظ ادارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ان «المصانع المستقبلية سيتم طرحها من خلال مناقصات للقطاع الخاص»، وذلك في تصريحات ادلى بها على هامش منتدى حكومي عن الاستثمار في قطاع المياه.

والمؤسسة الحكومية هي واحدة من الدوائر التي قد تتم خصخصتها، من ضمن خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل تعزيز دور القطاع الخاص واستثماراته.

اضاف الحازمي ان «كل شيء بات جاهزا للخصخصة».

وتشكل تحلية المياه المصدر الرئيسي لتلبية حاجات المملكة، اضافة للمياه الجوفية.

من جانبة رأى منصور المشيتي، وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة، في المنتدى ان «هذا يتطلب الكثير من المال واستثمارات رأس المال»، موضحا ان تقديرات المسؤولين «تشير إلى ان متطلبات رأس المال التي نحتاج اليها خلال السنوات الخمس المقبلة ستصل إلى 200 مليار ريال سعودي (53.3 مليار دولار».

وانشئت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في العام 1974، وهي اكبر منتج في العالم للمياه المحلاة. وتشغل المؤسسة 28 منشأة، وتقوم عبر نشاطها بإنتاج طاقة كهربائية تضاف إلى شبكة النقل الوطنية.

ويسجل الطلب على المياه في السعودية زيادة سنوية باكثر من خمسة في المئة، بحسب ما افاد الحازمي في افتتاح المنتدى الذي يستمر يومين.

وبحلول سنة 2020، تهدف المملكة إلى توفير 52 في المئة من المياه المحلاة من خلال «شركاء استراتيجيين».