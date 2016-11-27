﻿العاهل السعودي يدشن مشاريع إسكانية غداة تأجيل أخرى نفطية

الرياض – الأناضول: دشن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول عددا من مشروعات الإسكان في محافظة الأحساء، شرقي المملكة، وذلك غداة تأجيل تدشين أخرى نفطية عملاقة بسبب الأحوال الجوية.

فقد تم تدشين مشروعات لوزارة الإسكان، في كل من المبرز، وأرض المطار، وأرض الجامعة في محافظة الأحساء (شرق).

وتضمنت المشاريع 116 فيلا سكنية، و500 وحدة سكنية، ومشروع أرض الجامعة الذي يقع على مساحة مليون ونصف المليون متر مربع ويمتاز بقربه من جامعة الملك فيصل. وقد تم تطويره بالمشاركة مع القطاع الخاص، تماشيًا مع «رؤية المملكة 2030» حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، في كلمة ألقيت خلال حفل التدشين، ان «ما تم إنجازه من مشروعات في الأحساء يصل إلى 4 آلاف منتج سكني بين وحدات الجاهزة للتسليم وأراضٍ مطوّرة سيتم تسليمها للمطورين العقاريين».وقال أن هذه المنتجات تأتي ضمن أكثر من 31 ألف منتج سكني على مستوى المنطقة الشرقية.

وبَيّن الوزير أن مشروع «ضاحية الأصفر»- الذي تم وضع حجر الأساس له- يأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، ويستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية ومجمعات سياحية ومراكز تجارية وغيرها من الخدمات.

وقال ان «التقديرات تشير إلى أن كل ريال ينفق على مشروعات الإسكان له مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تقدّر بمكرر (4.7 ريال) على اقتصاد المملكة ككل».

وكانت شركة «أرامكو» السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، أعلنت تأجيل حفل تدشين مشاريع نفطية عملاقة تابعة لها قرب مدينة الظهران، كان من المقرر أن يتم مساء يوم الجمعة الماضي بسبب الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن يقوم العاهل السعوديبحضور ورعاية الحفل الذي تقيمه الشركة «لإطلاق عدد من المشاريع النفطية العملاقة، وتدشين مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران شرق المملكة».

وعقب إعلان الإلغاء، تداول ناشطون سعوديون على مواقع التوصل الاجتماعي صورا وتسجيلات فيديو لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي المقرر افتتاحه بينما تسربت أمطار مياه إليه، رافضين تصريح الشركة بأن سوء الأحوال الجوية هو السبب في إلغاء الحفل.

في أعقاب ذلك، أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح اعتذاره عن إلغاء حفل التدشين.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن حجم المشروعات الجديدة، التي سيتم افتتاحها وتدشينها على هامش الزيارة، تقدر بـ 200 مليار ريال سعودي (53.3 مليار دولار).

وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري ألغت السعودية مشروعات مقترحة، تقدر قيمتها بـ تريليون ريال سعودي (267 مليار دولار)، لعدم وجود جدوى اقتصادية لها في المرحلة الحالية.