﻿إنطلاق أعمال بناء «مرفأ تونس المالي» بتمويل خليجي بقيمة ثلاثة مليارات دولار

تونس – الأناضول: أعلنت تونس أمس الأحد انطلاق مشروع «مرفأ تونس المالي» أحد أكبر المشاريع في شمال إفريقيا، الذي يمتد على مساحة 500 هكتار (5 كيلومترات مربعة) تطل على خليج تونس في منطقة الحسيان في محافظة أريانة شمالي البلاد.

وتبلغ كلفةالمشروع 3 مليارات دولار أمريكي (حوالي 6.5 مليار دينار تونسي) يؤمنها بيت التمويل الخليجي (بحريني) ويشرف على تنفيده شركة «تونس باي بروجكت».

وقال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أثناء إعطائه إشارة بدء تنفيذ المشروع أمس ان «هذا المشروع الضخم هو رسالة إيجابية وقوية لكل المستثمرين، قبل يومين من المؤتمر الدولي للاستثمار، بأن تونس ستكون وجهة استثمارية». وأضاف «تونس ستبقى وجهة استثمارية متميزة بفضل قدرتها التنافسية، ونعمل على إعادتها بقوة للخارطة الاستثمارية العالمية».

وحسب خريطة المشروع، سيضم المرفأ تجمعا للخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات، ومركزا للشركات التجارية، ومركزا للتأمين وإعادة التأمين وشركات التكافل، وآخر للصرافة الدولية.

وسيكون «مرفأ تونس المالي» مدينة متكاملة فيها مدرسة للأعمال التجارية، ومجمع تجاري، وفنادق من فئة خمسة نجوم، وميناء ترفيهي مساحته 30 هكتارا يتسع لأكثر من 850 يختا، وملعب صولجان (غولف) على مساحة 82 هكتارا يسمح باستضافة البطولات العالمية (18 حفرة).

كما يضم المشروع جامعة حرة، ومستشفى، وفضاءات ومساكن فردية وجماعية، وبرجا متعدد الاستعمالات يتكون من 35 طابقا.