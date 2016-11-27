﻿تونس: مؤتمر دولي غدا لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد

تونس – أ ف ب: يبدأ في تونس غدا الثلاثاء مؤتمر دولي يهدف إلى جذب المستثمرين والحصول على دعم اكبر لاقتصاد منهك بات يهدد استمرار الديموقراطية الهشة في هذا البلد.

وبعد نحو ست سنوات من انطلاق ثورتها، لم تتمكن تونس بعد من الخروج من التباطؤ الاقتصادي الذي يعرقل نموها: فالحركة الإنتاجية متعثرة، والقدرة على جذب الاستثمارات متراجعة، نتيجة حالة اللااستقرار التي اعقبت سقوط الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.

وتعتبر الحكومة التونسية ان البلاد في «حالة طوارئ اقتصادية» نتيجة النمو الضعيف والبطالة المتعاظمة والتزايد الكبير للعجز.

وكانت حكومة الوحدة تشكلت في آب/اغسطس الماضي للقيام بما عجزت عن ان تقوم به الحكومة السابقة.

ووسط هذه الاجواء غير المتفائلة يلتقي اكثر من الفي شخص من نحو اربعين بلدا في قصر المؤتمرات في تونس الثلاثاء للمشاركة في «المؤتمر الدولي للمستثمرين».

ومن ابرز المشاركين امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اضافة إلى رئيسي الوزراء الفرنسي مانويل فالس والجزائري عبد المالك سلال. وسيلقي الثلاثة كلماتهم غدا الثلاثاء بعد كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

ويشارك ايضا في المؤتمر ممثلون لكبرى المصارف الدولية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمارات الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية.

وإلى جانب مناقشة اكثر من 140 مشروعا تصل قيمتها إلى نحو ثلاثين مليار يورو، فان الحكومة تريد الاستفادة من هذا المؤتمر لاطلاق حملة تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى القطاع الخاص.

وقال محمد فاضل عبد الكافي، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، ان «المطلوب العمل على اعادة تونس إلى طاولة الاستثمارات في البحر المتوسط».

وسيكون على الوزير الشاب تقديم خطة التنمية 2016-2020 التي اعتمدت العام الماضي، والعمل خصوصا بحسب قوله على شرح «الاجواء الجديدة المؤاتية للاعمال» في تونس.

وفي هذا الاطار من المقرر ان يبدأ العمل ابتداء من الاول من كانون الثاني/يناير المقبل بمدونة استثمار ستتيح «تبسيط الاجراءات» الادارية امام المستثمرين.

واضاف الوزير التونسي «تتمتع تونس بقدرة كبيرة على المنافسة، فهي عرفت كيف تجذب اكثر من 3500 شركة اجنبية تنتج في تونس وتصدر وتستفيد من خزان كبير من اليد العاملة الكفوءة».

وفي الوقت الذي توصف فيه الحالة الأمنية حاليا في البلاد ب»المستقرة»، بعد ان شهد العام 2015 ثلاثة اعتداءات دامية لتنظيم الدولة الاسلامية اوقعت 72 قتيلا، تؤكد الحكومة رغبتها في التحرك بشكل حازم ضد التهريب والفساد.

يقول رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مقابلة «نعمل بلا كلل يوميا ونسعى لتطوير الاليات القانونية و التشريعية».

وعما يتوخاه من المؤتمر قال رئيس الحكومة التونسية ان «تونس اليوم في حاجة إلى استثمارات مباشرة أجنبية، وسيكون المؤتمر فرصة لاعادة تحريك الوضع وخلق مزيد من الوظائف».

ويواجه الشاهد (41 عاما) حالة تذمر لدى السكان وخصوصا الشبان الذين لم يلاحظوا اي تحسن خلال السنوات القليلة الماضية رغم ما حملته الثورة من وعود.

وستسعى السلطات التونسية إلى التشديد على ضرورة تقديم الدعم الكبير للانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد حاليا «لإدخال تونس بشكل حاسم في مصاف الدول الديموقراطية».

وستعرض تونس خلال المؤتمر 195 مشروعاً حكومياً وخاصاً بقيمة تناهز 50 مليار دولار، في مجالات مختلفة من بينها قطاع الزراعة والنسيج. ومن بين المشاريع التي ستقدم مشاريع ضخمة للبنى التحتية سيساهم تمويلها في تأمين كثير من فرص العمل.

الا ان تونس تريد ايضا الاستفادة من هذا المؤتمر لتحريك قطاعات مستقبلية مثل الاقتصاد الرقمي ومجالي الصحة والطاقة المتجددة.

وختم الشاهد «على المجتمع الدولي ان يستثمر في الديموقراطية التونسية، وتونس أمس هي بلد يدافع عن القيم العالمية».

وكان الاتحاد الأوروبي اعلن مضاعفة دعمه المالي للعام 2017 ليصل إلى 300 مليون يورو.

وبعد ان يفتتح المؤتمر يتوجه الرئيس التونسي إلى بروكسل الاربعاء والخميس لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.