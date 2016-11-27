﻿الدوري الفرنسي: موناكو يعتلي الصدارة برباعية في شباك مارسيليا

باريس – د ب أ: اعتلى موناكو صدارة الدوري الفرنسي بعدما تغلب على ضيفه مارسيليا 4/صفر في المرحلة الرابعة عشرة. وتغلب بوردو على ديجون 3/2 وتعادل كان مع غانغون 1/1 وميتز مع لوريان 3/3 ومونبلييه مع نانسي سلبا ونانت مع ليل سلبا.

ورفع موناكو رصيده إلى 32 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق الأهداف فقط أمام نيس وبفارق ثلاث نقاط أمام باريس سان جيرمان. وافتتح غابرييل بوتشيليا التسجيل لموناكو في الدقيقة 23 ثم أضاف زميله فالير جيرمان ثنائية في الدقيقة 29 و39 قبل أن يختتم جويدو كاريو التسجيل بالهدف الرابع في الدقيقة 90 . وحقق بوردو انتصارا مثيرا على ضيفه ديجون 3/2 ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس ويتجمد رصيد ديجون عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر. وافتتح مهدي عبيد التسجيل لديجون قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول ثم أدرك دييغو رولان التعادل لبوردو بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني. بعدها أضاف جوليو تافاريس الهدف الثاني لديغون في الدقيقة 62 وكادت المباراة أن تنتهي بهزيمة بوردو لكن فرانسوا كامانو سجل ثنائية خلال آخر ثلاث دقائق قلب بها الموازين لبوردو ليهدي الفريق النقاط الثلاث. وأفلت غانغون من الهزيمة أمام مضيفه كان، وتعادل معه 1/1 ليرتفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس مقابل 14 نقطة لكان في المركز الخامس عشر.

وتقدم كان بهدف روني روديلين في الدقيقة 79 ثم خطف نيل ديبوا هدف التعادل قبل خمس دقائق من النهاية. كذلك تعادل ميتز مع لوريان 3/3 ليرفع الأول رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل ثماني نقاط للوريان في المركز العشرين الأخير. وسجل الأهداف الثلاثة لميتز، فالايت سيمون وتيبو فيون (هدفان) في الدقائق 11 و75 و78 بينما جاءت أهداف لوريان في الدقائق 17 و54 و61 وسجلها عبدالمجيد واريس وبنيامين موكاندغو (هدفان). وتعادل مونبلييه مع نانسي سلبا ليرفع الأول رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 13 نقطة لنانسي في المركز السابع عشر. وبالنتيجة ذاتها، تعادل نانت مع ليل ليرتفع رصيد نانت إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر مقابل 11 نقطة لليل في المركز التاسع عشر قبل الأخير.