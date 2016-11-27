﻿الدوري الألماني: البايرن ينهي مسيرة بلا فوز… وهوفنهايم ما زال بلا هزيمة

برلين – رويترز: وضع بايرن ميونيخ حدا لعدم فوزه في آخر ثلاث مباريات بعد الانتصار 2-1 على باير ليفركوزن، لكن بطل الدوري الألماني عانى قرب النهاية. وأنهى بروسيا دورتموند الفائز على بايرن ميونيخ في الجولة الماضية، أسبوعا مميزا بخسارته 2-1 أمام اينتراخت فرانكفورت بينما ظل هوفنهايم بلا هزيمة بالتعادل 1-1 مع بروسيا مونشنغلادباخ. وتعافى فيردر بريمن من تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع هامبورغ متذيل الترتيب والذي لم ينتصر في آخر 12 مباراة.

وحافظ البايرن حامل اللقب على فارق ثلاث نقاط خلف لايبزيغ الذي يتصدر برصيد 30 نقطة من 12 مباراة بعد الفوز 4-1 على فرايبورغ الجمعة. ويأتي فرانكفورت في المركز الثالث برصيد 24 نقطة ويتبعه كولون، الذي تعادل سلبا مع اوغسبورغ، وهوفنهايم برصيد 22 نقطة لكل منهما. ويحتل دورتموند وصيف البطل في الموسم الماضي المركز السادس برصيد 21 نقطة.

وتقدم تياغو الكانتارا للبايرن بضربة رأس بعد مرور نصف ساعة بعد خطأ دفاعي من ليفركوزن، لكن الفريق الضيف أدرك التعادل بعدها بخمس دقائق بعدما تبادل هاكان شالهان اوغلو الكرة مع يوليان براندت ليسددها الأول قوية في مرمى الحارس مانويل نوير. واستعاد البايرن التقدم بضربة رأس من ماتس هوملز بعد تمريرة عرضية من يوشوا كيميش، لكن الفريق تفادى نهاية مؤلمة ليحقق فوزه الأول منذ الانتصار على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا قبل أكثر من ثلاثة أسابيع. وأنقذ خابي مارتينيز فرصة من كيفن فولاند بصعوبة قبل أن يسدد كيفن كامبل لاعب ليفركوزن كرة مرت بجوار القائم بقليل ثم أنقذ نوير تسديدة من ركلة حرة نفذها شالهان اوغلو قبل النهاية. ومنح سابوتش هوستي التقدم لفرانكفورت بعد 16 ثانية من بداية الشوط الثاني بعد تمريرة عرضية من تيموثي تشاندلر. وأدرك بيير ايمريك اوباميانغ التعادل لدورتموند في الدقيقة 77 من ضربة رأس قبل أن يسجل البديل حارس سيفيروفيتش هدف الفوز من الهجمة التالية. وكاد دورتموند أن يدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن تسديدة عثمان ديمبيلي ارتدت من العارضة. وكان رقم هوفنهايم القياسي بعدم الهزيمة في خطر عندما تأخر بهدف محمود داود في الدقيقة 25، لكن نديم أميري أدرك التعادل بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني. وتقدم هامبورغ، الوحيد الذي لم يهبط منذ انطلاق الدرجة الأولى قبل 53 عاما، في الدقيقة الثالثة عبر مايكل غريغوريتش لكن فين بارتلز أدرك التعادل لبريمن بعد ذلك بعشر دقائق. وأضاف غريغوريتش الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يدرك سيرج غنابري التعادل في نهاية الشوط الأول. واستمر هامبورغ في المركز الأخير بأربع نقاط مع وجود بريمن في المركز 16 برصيد ثماني نقاط.