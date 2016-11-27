﻿الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسقط بثلاثية مفاجئة أمام جنوى

روما – د ب أ: تلقى يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم الخمسة الأخيرة، ضربة موجعة، بعدما تلقى خسارة مذلة 1/3 أمام مضيفه جنوى في المرحلة الرابعة عشرة، التي شهدت فوز لاتسيو على مضيفه باليرمو 1/صفر، وكالياري على ضيفه أودينيزي 2/1، وأتالانتا على مضيفه بولونيا 2/صفر، فيما تعادل كروتوني مع ضيفه سامبدوريا 1/1.

ورغم الخسارة، ظل يوفنتوس في الصدارة برصيد 33 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه ميلان، فيما ارتفع رصيد جنوى إلى 19 نقطة في المركز التاسع وما زال يملك مباراة مؤجلة. وظهر يوفنتوس بشكل باهت للغاية خاصة في الشوط الأول، حيث بدا لاعبوه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليتلقى خسارة مستحقة هي الثالثة له في المسابقة هذا الموسم. وتقدم جنوى بهدف مبكر حمل توقيع جوفاني سيموني في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 13. وجاء الهدف الثالث عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم جنوى بثلاثية بيضاء. ولم يخرج يوفنتوس خاسرا بمثل تلك النتيجة في الشوط الأول بالمسابقة منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2005 أمام ميلان. ورغم النقص العددي الذي عانى منه يوفنتوس في الشوط الثاني عقب خروج نجمه البرازيلي داني ألفيش مصابا في الدقيقة 77 بعد إجراء الفريق تبديلاته الثلاثة، سجل ميراليم بيانيتش هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة 82.

وواصل لاتسيو انطلاقته الرائعة هذا الموسم بفوزه الثمين 1/صفر على مضيفه باليرمو. ويدين لاتسيو بالفضل إلى لاعب وسطه الشاب سيرجي سافيتش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 31 .ورفع لاتسيو رصيده إلى 28 نقطة بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر تسع مباريات، ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتا. وضاعف لاتسيو محنة مضيفه باليرمو الذي مني بالهزيمة السابعة على التوالي والثامنة في آخر تسع مباريات، ليتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).