﻿الدوري الاسباني: رونالدو «الرائع» يتقدم على ميسي وسواريز في سباق الهدافين

برشلونة – رويترز: أسكت كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد المنتقدين الذين شككوا بقدراته مطلع الموسم الجاري بعدما تقدم إلى صدارة هدافي الدوري الاسباني بتسجيله هدفين.

ورفع رونالدو رصيده إلى عشرة أهداف بالمسابقة هذا الموسم عندما قاد الريال للفوز 2-1 على سبورتنغ خيخون ليتفوق على ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز وسجل كل منهما ثمانية أهداف. وسيسعد هذا التحول قائد البرتغال الذي واجه انتقادات شديدة في بداية الموسم عندما كان يكافح لاستعادة مستواه بعد إصابة بالركبة تعرض لها في نهائي «يورو 2016». ومر رونالدو بأسوأ انطلاقة موسم على صعيد الأهداف منذ انضم للريال عندما هز الشباك أربع مرات في أول ثماني مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم لكنه استعاد مستواه المعهود بعد ذلك، وسجل ثلاثية للمرة الأولى هذا الموسم خلال فوز الريال 4-1 على ألافيس في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وبعد العودة من فترة التوقف الدولي أحرز ثلاثية أخرى في الفوز 3-صفر على أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي. وكان هذا أول فوز للريال على غريمه في العاصمة في الدوري المحلي منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وسجل رونالدو خمسة أهداف في آخر مباراتين عندما أحرز من ركلة جزاء ثم من ضربة رأس أمام خيخون. وقال زين الدين زيدان مدرب الريال: «هذا هو رونالدو. يمكنه تسجيل أهداف في أي وقت.» وأضاف: «عندما لا يسجل يعتقد الجميع أنه لا يلعب جيدا. اليوم سجل هدفين واجتهد كثيرا على الجناحين وفي الوسط. لقد تعافى تماما.» وقبل أن يخوض ميسي وسواريز مع برشلونة مباراة ضد سوسيداد تقدم رونالدو لأول مرة في السباق نحو نيل جائزة هداف الدوري هذا الموسم.

وسيتواجه اللاعبون الثلاثة في مباراة القمة بين برشلونة وضيفه الريال في استاد «كامب نو» السبت المقبل. ويتفوق الريال في الصدارة حاليا بفارق سبع نقاط عن غريمه.