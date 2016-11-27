﻿الدوري الانكليزي: ثنائية أليكسيس تعيد الانتصارات إلى أرسنال… وتشلسي يحافظ على الصدارة بفوز مثير على توتنهام

لندن – د ب أ: استعاد أرسنال نغمة الانتصارات وعزز موقعه في المركز الرابع بالدوري الإنكليزي بفوز ثمين 3/1 على ضيفه بورنموث في المرحلة الثالثة عشرة والتي شهدت أمس أيضا فوز ستوك على مضيفه واتفورد 1/صفر.

على استاد «الإمارات» في العاصمة البريطانية لندن، كان أرسنال على موعد مع مباراة مثيرة وقوية في مواجهة ضيفه بورنموث الذي كان ندا قويا ومثيرا لأصحاب الأرض. ورفع أرسنال رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع حيث حقق انتصاره الثاني فقط مقابل ثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات بالدوري الإنكليزي، كما جاء الفوز بعد تعادلين متتاليين، وتجمد رصيد بورنموث عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر حيث مني بالهزيمة الثالثة له في آخر أربع مباريات. وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1 حيث تقدم أرسنال بهدف التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 12 ورد بورنموث بهدف التعادل الذي سجله كالوم ويلسون من ركلة جزاء في الدقيقة 23 . وفي الشوط الثاني، أضاف أرسنال هدفين سجلهما ثيو والكوت وأليكسيس في الدقيقتين 53 والأولى من الوقت بدل الضائع ليحقق الفريق الفوز الثمين. وقفز ستوك إلى المركز العاشر بفوزه الثمين 1/صفر على مضيفه واتفورد. ويدين ستوك بالفضل إلى النيران الصديقة حيث جاء الهدف الوحيد بتوقيع هوريليو غوميز لاعب واتفورد عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 29 .وصعد ستوك إلى المركز العاشر رافعا رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر وتجمد رصيد واتفورد عند 18 نقطة في المركز الثامن بعدما مني بالهزيمة الثانية له في آخر ثلاث مباريات. وشهدت نهاية المباراة طرد ميغيل بريتوس لاعب واتفورد لنيله الإنذار الثاني.

وكان تشلسي استعاد موقعه في الصدارة بعدما حول تأخره بهدف أمام ضيفه توتنهام إلى الفوز 2/1. وكان ليفربول ومانشستر سيتي اقتسما الصدارة في وقت سابق السبت بفوز الأول على سندرلاند 2/صفر والسيتي على مضيفه بيرنلي 2/1، لكن تشيلسي استعاد موقعه على القمة سريعا حيث رفع رصيده إلى 31 نقطة متفوقا بنقطة واحدة أمام ليفربول والسيتي. وافتتح توتتنهام التسجيل بعد عشر دقائق فقط من بداية المباراة أمام جاره اللندني، عن طريق كريستيان إيركسن. وفي الشوط الثاني، قلب تشلسي موازين المباراة وحسمها بهدفين سجلهما بيدرو وفيكتور موزيس في الدقيقتين 45 و52 .