﻿بايرن ميونيخ يجدد عقد ريبيري لعام واحد

ميونيخ – د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني عن توصله لاتفاق بِشأن تمديد عقد جناحه الفرنسي فرانك ريبيري «معشوق الجماهير» لعام واحد. وانضم ريبيري (33 عاما) إلى البايرن في 2007 وبموجب عقده الجديد سيبقى في النادي البافاري حتى 2018 على الأقل، حيث أن عقده السابق كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وقال كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ: «إنه لاعب كبير ومحبوب من الجماهير، لذا نشعر بالسعادة لتجديد عقد فرانك لعام آخر». وسجل ريبيري 108 أهداف خلال 333 مباراة مع البايرن وفاز معه بلقب البوندسليغا ست مرات ولقب كأس ألمانيا خمس مرات ولقب دوري أبطال أوروبا في 2013. وأوضح ريبيري: «أشعر بسعادة بالغة للعب لعام آخر مع البايرن، هذا النادي الرائع والمدينة اصبحا وطني، على المستويين الرياضي والشخصي».

… ورئيسه يعتذر عن وصف لايبزيغ بـ«العدو»!

ميونيخ – د ب أ: اعتذر أولي هوينيس، الذي انتخب الجمعة للمرة الثانية رئيسا لنادي بايرن ميونيخ، عن وصف نادي لايبزيغ الصاعد حديثا للدرجة الأولى ومتصدر المسابقة الحالي، بأنه «عدو آخر». وأدلى هوينيس بذلك الوصف تعليقا على فوز لايبزيغ على فرايبورغ 4/1 مساء الجمعة. وقال: «لدينا عدو آخر غير (بوروسيا) دورتموند الذي نستطيع أخيرا أن نهاجمه.» واعتذر هوينيس عن ذلك الوصف: «خلال لحظات النشوة اخترت كلمة خاطئة تماما… في كرة القدم ليس هناك أعداء، هناك فرق منافسة فقط… أسحب الكلمة وأعتذر.» وطوال فترة توليه منصب مدير بايرن ميونيخ وكذلك خلال رئاسته للنادي، كان هوينيس يعرف بافتقاد المهارة في انتقاء الكلمات، والآن سيكون محط أنظار كل المعنيين بكرة القدم الألمانية من جديد مع عودته لرئاسة النادي الأبرز بالبوندسليغا. وكان هوينيس أطلق سراحه في 29 شباط/ فبراير بعدما قضى نحو نصف عقوبة الحبس لمدة ثلااثة أعوام ونصف العام إثر إدانته في آذار/ مارس 2014 بالتهرب الضريبي بمبالغ قدرت بنحو 28.5 مليون يورو.

الاتحاد الإنكليزي يرفض توقيع غرامة مالية على روني!

لندن – الأناضول: رفض الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، توقيع عقوبة على المهاجم وين روني بعد الاتهامات التي وجهت إليه بالسهر حتى الصباح قبل 48 ساعة من موعد المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام إسبانيا. وتأكد الاتحاد من صحة أقوال روني في التحقيقات بأنه لم يتواجد في حفل الزفاف المثير للجدل، بل تم التقاط صور له من المدعوين في مكان آخر داخل فندق إقامة منتخب بلاده. وأكد الاتحاد أنه لن يوقع أي عقوبات أو غرامات مالية على روني، كذلك سيحتفظ اللاعب بشارة قيادة المنتخب. ونشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية منذ أيام صورا لقائد المنتخب، وهو في حالة سكر تام عقب استبعاده من مباراة المنتخب أمام إسبانيا بداعي الإصابة.

اعتقال مهاجم بلوزداد الجزائري بعد العثور على مخدرات داخل سيارته!

الجزائر – د ب أ: اعتقلت الشرطة الجزائرية عادل بوقروة مهاجم نادي شباب بلوزداد الجزائري، بعد العثور على كمية من الخمور والمخدرات دخل سيارته. وكشفت مصادر أن بوقروة يوجد رهن الحجز بمركز الشرطة بحي العناصر في العاصمة الجزائر، على ان تتم احالته امام وكيل الجمهورية للنظر في قضيته. ورجحت ان يستفيد اللاعب من الافراج، كون القانون الجزائري لا يمنع شرب الخمر، كما ان كمية المخدرات التي وجدت بحوزته وصفت بالصغيرة. وكان بوقروة (29 عاما) اعتقل مساء الاربعاء الماضي خلال عملية تفتيش روتينية لعناصر الشرطة في العاصمة الجزائر.

مارادونا حزين لوفاة «الأب» كاسترو!

ليما – رويترز: قال أسطورة الكرةالأرجنتينية دييغو مارادونا إن الزعيم الثوري الكوبي فيدل كاسترو كان أكثر من صديق وأسطورة من أمريكا اللاتينية وكان له «أب ثان.» وقال إن وفاة كاسترو أصابته كما لو كانت كرة تنس في الصدر من ضربة إرسال للأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو الذي كان يهتف له ويشجعه في نهائي كأس ديفيز للتنس عندما تلقى نبأ وفاة كاسترو. وقال مارادونا: «لم أتمالك نفسي من البكاء… هذا أعمق حزن عرفته بعد وفاة والدي.» والتقى الرمزان المثيران للجدل للمرة الأولى في 1987 بعد عام من فوز مارادونا مع منتخب بلاده بكأس العالم وقبل أربع سنوات من انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان بداية فترة جديدة من المصاعب الاقتصادية في الجزيرة الشيوعية. وتعمقت علاقة صداقة كانت مستبعدة بين مارادونا وكاسترو في بداية القرن الحالي عندما أمضى مارادونا أربع سنوات في هافانا للعلاج من إدمان المخدرات. وقال مارادونا: «فتح أبواب كوبا لي عندما أغلقت مستشفيات الأرجنتين أبوابها لأنها لم تكن تريد أن يموت مارادونا فيها».