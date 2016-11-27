﻿فورمولا ـ 1: روزبرغ يحسم بطولة العالم رغم فوز هاميلتون في سباق أبوظبي

أبوظبي – رويترز: توج الالماني نيكو روزبرغ سائق مرسيدس بطلا لبطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للمرة الأولى في مسيرته بعد احتلاله المركز الثاني في سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

وفاز البريطاني لويس هاميلتون بالسباق الذي شهد إثارة كبيرة قرب النهاية. وكان يكفي روزبرغ احتلال أحد المركزين الثاني أو الثالث إذا فاز هاميلتون بالسباق الذي أصبح أول سائق يحقق عشرة انتصارات في موسم واحد ولا ينال اللقب. وأصبح روزبرغ ثالث سائق الماني يحصد اللقب بعد مايكل شوماخر وسيباستيان فيتل. وللمرة الثانية في التاريخ يفوز أب وابنه ببطولة العالم، حيث نال كيكي روزبرغ اللقب في 1982 بينما كان البريطاني غراهام هيل وابنه دايمون أول من فعلا ذلك.