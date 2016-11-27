﻿كاري يتألق ويقود واريرز إلى الفوز الـ11 على التوالي

واشنطن – رويترز: أحرز ستيفن كاري 34 نقطة ليقود فريقه غولدن ستيت واريورز للفوز على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 115-102 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز كاري 17 نقطة خلال الربع الثالث من المباراة ليحقق فريقه الفوز رقم 11 على التوالي ويعزز موقعه في صدارة مجموعة المحيط الهادئ. وتحقق فوز غولدن ستيت واريورز في غياب لاعبه الشهير درايموند غرين بسبب معاناته من إصابة بالتواء في الكاحل الأيسر تعرض لها خلال فوز فريقه على لوس انجليس ليكرز يوم الجمعة الماضي. وكان تألق كوري في الشوط الثالث حاسما في تحقيق الفوز لبطل الدوري في 2015. وفي مباراة أخرى، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على ضيفه ديترويت بيستونز 106-88 بفضل تألق نجمه راسل وستبروك الذي سجل سابع ثلاثية من الأرقام المزدوجة خلال الموسم الحالي. وأحرز وستبروك 17 نقطة ومرر 15 كرة حاسمة لزملائه كما استحوذ على 13 كرة مرتدة. وفي مباريات أخرى، فاز سان انطونيو سبيرز خارج ملعبه 112-100 على واشنطن ويزاردز كما فاز ممفيس غريزليز على مضيفه ميامي هيت 110-107.