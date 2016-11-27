﻿الدوري السعودي: اتحاد جدة يقفز إلى المركز الثاني بتغلبه على القادسية

الرياض – د ب أ: استعاد اتحاد جدة توازنه في الدوري السعودي اثر تغلبه على مضيفه القادسية 3/صفر في ختام المرحلة العاشرة والتي شهدت أيضا تعادل الشباب مع مضيفه الرائد 2/2.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 22 نقطة ليقفز للمركز الثاني، فيما توقف رصيد القادسية عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر الأخير. وسجل أهداف الاتحاد فهد المولد في الدقيقة السادسة ومحمود عبدالمنعم (كهربا) في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وأحمد العكايشي في الدقيقة 74. وكان الاتحاد خسر من النصر صفر/1 في الجولة الماضية وفقد الصدارة للهلال. يشار إلى ان هذا الفوز هو السابع لاتحاد جدة هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة. وفشل القادسية في تحقيق أي فوز له منذ بداية الموسم حيث خسر خمس مباريات وتعادل في مثلها. وخيم التعادل 2/2 على مباراة الرائد وضيفه الشباب. وتقدم الرائد بهدف إسماعيل بانغورا في الدقيقة 28 وتعادل إسماعيل المغربي للشباب في الدقيقة 49 قبل أن يضيف عبدالوهاب سليمان جعفر الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 66 قبل أن يتعادل سلطان السوادي للرائد في الدقيقة 75. ورفع الشباب رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، كما رفع الرائد رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع. يشار إلى أن هذا التعادل هو الرابع للشباب هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة، بينما يعد التعادل هو الأول للرائد هذا الموسم حيث فاز في أربع مباريات وخسر في خمس.

كأس الجزائر: تأهل المولودية ونصر حسين داي إلى دور الـ32

الجزائر – د ب أ: تأهل مولودية الجزائر حامل اللقب الى الدور الـ32 لكأس الجزائر، اثر تغلبه على ضيفه أولمبي أرزيو، المنافس بالدرجة الثالثة 3/2، في الدور الأول.

وتأهل للدور ذاته نصر حسين داي وصيف النسخة الماضية بعد فوزه على ضيفه مولودية بجاية وصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي 1/صفر. وسريع غليزان واتحاد الحراش الفائزين على ترجي مستغانم ومولودية واد سلي بالنتيجة ذاتها 2/1. كما تأهل أيضا أولمبي المدية الذي تجاوز مضيفه شباب عين فكرون بهدفين نظيفين. كما التحقت أندية اتحاد خنشلة واتحاد تبسة واتحاد عنابة واتحاد بني دوالة ومولودية الرويسات ومولودية سعيدة وشباب الحناية بركب المتأهلين الى الدور الـ32.

الدوري التونسي: النجم الساحلي يتلقى الهزيمة الأولى

تونس – د ب أ: تلقى النجم الساحلي هزيمته الأولى هذا الموسم أمام مضيفه ترجي جرجيس صفر/1 في الجولة الثامنة من المجموعة الأولى من الدوري التونسي.

وخطف ترجي جرجيس هدف الفوز قبل دقيقتين من نهاية اللقاء عبر اللاعب حمزة المسعدي ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع. وهذه الهزيمة الأولى للنجم منذ سقوطه في الجولة الأولى للموسم الماضي أمام مضيفه نجم المتلوي صفر/1. وتجمد رصيد النجم عند 19 نقطة لكنه حافظ، مؤقتا، على صدارته للمجموعة الأولى في حين صعد جرجيس الى المركز الرابع بعشر نقاط. وفي المجموعة الثانية، عزز النادي الأفريقي موقعه في الصدارة بفوزه على حمام الانف بهدفين دون رد سجلهما صابر خليفة في الدقيقة 34 وعثمان بن منصور في الدقيقة 87. وأصبح في رصيد الأفريقي 19 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الترجي، وتجمد رصيد حمام الانف عند 6 نقاط في المركز السادس. وتعقدت وضعية مستقبل المرسى، متذيلا الترتيب برصيد نقطتين، بسقوطه أمام مضيفه نجم المتلوي، الثالث برصيد 13 نقطة، بهدف نظيف سجله عاطف المزني في الدقيقة 70. وحسم التعادل 1/1 المباراة التي جمعت الأولمبي الباجي بضيفه مستقبل قابس ويحتل الباجي المركز السابع قبل الأخير بخمس نقاط بينما يحتل مستقبل قابس المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

الدوري المصري: الزمالك يقسو على المقاولين العرب بثلاثية

القاهرة – د ب أ: فاز الزمالك على ضيفه المقاولين العرب 3/صفر في المرحلة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت أيضا فوز سموحة على أسوان 1/صفر والمصري على وادي دجلة بالنتيجة ذاتها.

ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد المقاولين العرب عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر. وسجل أهداف الزمالك ستانلي أوهاويتشي وإبراهيم صلاح ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) في الدقائق 20 و76 و77 على الترتيب. وفي المباراة الثانية، سجل أحمد حسن مكي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 73 قاد به فريقه سموحه للفوز على أسوان 1/صفر. ورفع سموحة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد أسوان عند خمس نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير. يشار إلى أن هذا الفوز هو الثاني على التوالي لسموحة والسابع له هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة. بينما تعد الخسارة هي الثالثة على التوالي والثامنة له هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين. وانتزع المصري فوزا صعبا من نظيره وادي دجلة 1/صفر. ويدين المصري بالفضل في هذا الفوز لمحمد حمدي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22. ورفع المصري رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد وادي دجلة عند 15 نقطة في المركز التاسع.