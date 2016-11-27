﻿تشونبوك الكوري يحرز لقبه الثاني… والعين الإماراتي يدفع ثمن إهدار ركلة جزاء

العين (الإمارات) – رويترز: استفاد تشونبوك الكوري الجنوبي من إهدار العين الإماراتي صاحب الأرض ركلة جزاء ليتعادل 1-1 ويحرز لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

وتقدم البديل هان كيو وون بهدف لتشونبوك في الدقيقة 29 بينما أدرك الكوري الجنوبي لي ميونغ جو لاعب العين التعادل بعد خمس دقائق بتسديدة من داخل المنطقة. وأهدر البرازيلي دوغلاس ركلة جزاء للعين بعدما أطاح بالكرة عاليا قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول، وسط صدمة في مدرجات استاد «هزاع بن زايد» وأمام حوالي 25 ألف متفرج. وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز تشونبوك 2-1 ليتفوق الفريق الكوري الجنوبي 3-2 في مجموع المباراتين. وسبق لتشونبوك إحراز اللقب في 2006 بينما خسر العين، الذي فاز باللقب في 2003، المباراة النهائية للمرة الثانية بعد تعثره أمام الاتحاد السعودي في نهائي 2005. وحافظ تشونبوك على هيمنة أندية شرق القارة على اللقب للموسم الخامس على التوالي بينما كان آخر فوز عربي عن طريق السد في 2011 عندما تفوق على تشونبوك بركلات الترجيح. وقبل هذه المباراة فاز تشونبوك على العين ذهابا وإيابا في دور الثمانية عام 2004. وبات تشوي كانغ هي مدرب تشونبوك أول مدرب يحرز اللقب مرتين منذ انطلاق النظام الجديد بعدما توج في 2006، بينما هو سادس مدرب يحرز اللقب مرتين منذ انطلاق مسابقات الأندية الآسيوية في 1967. ويتساوى العين وتشونبوك والاتحاد السعودي في بلوغ النهائي ثلاث مرات منذ انطلاق المسابقة بشكلها الحالي الجديد في 2002. وتأهل تشونبوك للعب في كأس العالم للأندية باليابان وسيبدأ مشواره أمام كلوب أمريكا المكسيكي في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وسيستمتع تشونبوك بالجوائز المالية الجديدة بعد مضاعفة قيمة الجائزة لتصبح ثلاثة ملايين دولار، بينما سينال العين 1.5 مليون دولار.