﻿يسرا سفيرة النوايا الحسنة تكافح المخدرات من لبنان

بيروت – «القدس العربي»: بهدف الحدّ من مخاطر استخدام المخدرات حضرت النجمة المصرية يسرا إلى لبنان وشاركت بصفتها سفيرة النوايا الحسنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمرض «الأيدز» في أعمال المؤتمر الاقليمي الثالث الذي أقامته شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان «تخفيض المخاطر لتأمين الحقوق»، وكانت مناسبة زارت خلالها يسرا مع وفد من المؤتمر الاقليمي الثالث قصر بعبدا، حيث التقت رئيس الجمهورية ميشال عون.

وكانت قد أعربت في أعمال المؤتمر، الذي عقد في فندق «لانكستر بلازا» في بيروت، بحضور المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالأيدز يمينة شقار والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جمانة هرمز وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وبرامج الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني ووزارات الصحة، عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر، الذي جذبها اليه شعاره، وتناولت مخاطر الإدمان وعلاقته بالأمراض ومنها «نقص المناعة» (الإيدز)، وحذّرت من أنّ الوضع في المنطقة يتفاقم لناحية تزايد الاصابات والوفيات كل سنة على الرغم من الجهود المبذولة.

وإذ شددت على وجوب تضافر الجهود والشراكة بين كلّ القطاعات والجهات في مكافحة الايدز، لفتت إلى أنّ «لها دوراً كبيراً يجب القيام به لكسر هذه العقبات لضمان الخدمات للجميع، وخصوصاً النساء اللواتي هنّ أكثر عرضة للاصابة بهذا الفيروس، بسبب عدم المساواة التي تؤدي إلى وجود اصابات جديدة بين الأطفال، ليس من المفروض وجودها مع تقدم التكنولوجيا».

ووجّهت رسالة إلى كلّ من الإعلاميين في لبنان والعالم العربي معبّرة فيها عن أهمية دورهم الحيوي في بناء مجتمع يشمل الكل ويقّدم خدمات ويوفر الحماية للجميع من دون تمييز، والى الحكومات والمانحين والقطاع الخاص اعتبرت فيها أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في التنمية ومكافحة الإيدز ولهذا يجب توفير الدعم له وتأمين الموارد المطلوبة للجمعيات.

وأعلنت المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة «أن فيروس نقص المناعة البشري في المنطقة أصاب بشكل كبير الفئات السكانية الرئيسية وبالأخص الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن». وأضافت: «إذا أردنا القضاء على فيروس نقص المناعة في المنطقة علينا إنهاؤه أولاً بين الفئات السكانية الرئيسية».

ورأت «أن الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات يواجهون مشكلة صحة عامة، وهؤلاء يستحقون حلولاً صحية شاملة»، مشيرة إلى «أنّ نسبة انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي «ج» هي أعلى من نسبة فيروس نقص المناعة البشري في معظم أرجاء المنطقة»، مشددة على «ضرورة إعطاء الأولوية في عملنا لصحة وحقوق الفئات السكانية الرئيسية.