﻿مغامرو صحراء مصر يستمتعون بالزلاجة المائية في الفيوم

الفيوم ـ رويترز: حصلت الرحلات الصحراوية في الفيوم في مصر على دفعة من خلال زلاجة مائية تأخذ الباحثين عن الإثارة من تسلق الكثبان الرملية إلى الانزلاق في الماء في بضع ثوان. وهذه الزلاجة واحدة من عدد من الأنشطة التي تقوم بها شركة «ديزرت أدفنشرز» وهي شركة تتولى تنظيم رحلات السياحة الصحراوية.

وقال هاني عمرو مالك الشركة ومديرها إن وادي الريان في الفيوم هو المكان المثالي للزلاجة المائية نظراً للمنظر الخلاب والسلامة والبحيرة الموجودة. وتجتذب الرحلات الصحراوية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الناس. واستمتع إسماعيل علاء وهو مدرب كمال أجسام وعاشق للرياضة بالزلاجة الجديدة ويأمل في أن يرى المزيد من الأنشطة المائية في وادي الريان.

وفكرة زلاجة المياه لا تزال جديدة وتجتذب ما بين 20 و30 شخصاً في الأسبوع. وتتراوح أسعار الرحلات التي تنظمها شركة «ديزرت أدفنشرز» بين 200 و500 جنيه مصري (من 11 إلى 28 دولار أمريكي) حسب الأنشطة التي تتضمنها الرحلات.

ويأمل المنظمون في أن تساعد في تعزيز صناعة السياحة المصرية التي تواجه صعوبات بسبب عدم الاستقرار إثر انتفاضة في عام 2011 أبعدت السياح عن البلاد.