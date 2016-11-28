العثور على قنبلة يدوية الصنع قرب السفارة الأمريكية في الفيليبين

مانيلا- أ ف ب- فككت الشرطة الفيليبينية الاثنين قنبلة يدوية الصنع عثر عليها في سلة نفايات في مانيلا على مسافة مئتي متر من السفارة الأمريكية، على ما أعلنت السلطات.

وقال قائد الشرطة في العاصمة الفيليبينية لوكالة فرانس برس إن العبوة التي عثر عليها أحد عمال التنظيف في الشارع كانت مؤلفة من هاتف نقال وصاعق وبطارية 9 فولت وعبوة من عيار 81 ملم.

وأوضح اوسكار البايالدي في اتصال هاتفي “كان هناك على ما يبدو نية في تفجيرها لأنها كانت تتضمن هاتفا نقالا وصاعقا” مشيرا إلى أن “التحقيق جار”.

وقال إنه تم إرسال فريق “لتفكيك” العبوة.

وأضاف البايالدي انه ليس هناك مشتبه به حتى الان لكن المحققين يستجوبون أشخاصا قد يكونوا شهودا ويجمعون تسجيلات كاميرات المراقبة التي تصور المنطقة.