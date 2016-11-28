ترامب: الملايين صوتوا لصالح كلينتون بصورة غير قانونية

واشنطن- د ب أ- زعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد أن “الملايين من الناس″ صوتوا بصورة غير قانونية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أنه كان سيحقق نصرا مدويا إذا لم يحدث ذلك.

ولم يعط ترامب أدلة تدعم أحدث مزاعمه، التي جاءت في إطار سلسلة من التغريدات على مدى يوم كامل ردا على طلب بإعادة فرز جميع الأصوات في ولاية ويسكونسن.

وفاز ترامب بأصوات ولاية ويسكونسن في انتخابات الثامن من تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، لكن مرشحة حزب الخضر جيل ستاين طعنت في النتيجة.

وانضمت مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون إلى جهود ستاين على الرغم من أن تغيير نتائج الانتخابات لصالح كلينتون يتطلب أيضا تغيير النتيجة في عدة ولايات أخرى.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “علاوة على الفوز في المجمع الانتخابي باكتساح، لقد فزت أيضا في التصويت الشعبي إذا تم خصم أصوات ملايين الأشخاص الذين صوتوا بصورة غير قانونية”.

وأضاف ترامب “كان يمكن أن يكون الفوز فيما يسمى بالتصويت الشعبي أسهل بكثير من المجمع الانتخابي”، مشيرا إلى أنه حملته الانتخابية في هذه الحالة كانت ستركز على “ثلاث أو أربع ولايات فقط بدلا من الولايات الـ15 التي زرتها”.

وتابع “كان فوزي في هذه الحالة سيكون أكثر سهولة وأكثر إقناعا (لكن الولايات الصغيرة ستنسى)”.

وأضاف في وقت لاحق، مرة أخرى دون تقديم أي دليل، “تزوير خطير في أصوات الناخبين في ولايات فرجينيا ونيو هامبشاير وكاليفورنيا – لماذا لم يتناول الإعلام ذلك ؟ تحيز خطير- مشكلة كبيرة!”.

يذكر أن كلينتون تفوقت على ترامب في التصويت الشعبي على المستوى الوطني بأكثر من مليوني صوت لكنها خسرت في تصويت المجمع الانتخابي الحاسم.