السلطات السودانية تأمر بتعليق بث قناة تلفزيونية خاصة

الخرطوم- أ ف ب- أمرت السلطات السودانية مساء الاحد قناة تلفزيونية خاصة بوقف بث برامجها، متهمة إياها بالعمل بلا ترخيص، بحسب ما قال مالكها لوكالة فرانس برس.

وقال حسين خوجلي انه تلقى رسالة من الهيئة السودانية للبث الاذاعي والتلفزيوني بوقف بث قناة “ام درمان”.

اضاف “اليوم (الاحد) الساعة 20,30، تلقينا رسالة من السلطات تقول انه ينبغي تعليق بث المحطة لأنه لا يوجد لديها ترخيص”.

وشدد على ان “هذا غير صحيح تماما”، موضحا أن القناة حصلت على ترخيص قبل ست سنوات عندما تم إطلاقها.

وتابع “الرسالة لم تحدد متى يفترض وقف البث”. وواصلت قناة “ام درمان” بث برامجها مساء الاحد.

يأتي ذلك في اليوم الأول من اضراب وطني دعت اليه العديد من جماعات المعارضة ضد قرار الحكومة خفض دعم الوقود.

وقال خوجلي “نحن نعمل بطريقة مهنية”. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في وزارة الإعلام للحصول على تعليق.

واعلن السودان بداية تشرين الثاني/ نوفمبر زيادة اسعار الوقود بنحو 30% بسبب النقص الحاد في المحروقات نظرا لتراجع احتياطي العملة الصعبة في البلاد.

وأدى ذلك إلى ارتفاع اسعار السلع الاخرى ومنها الادوية واثار ردود فعل غاضبة بين السكان.

ورفع اسعار المحروقات مسالة حساسة في السودان الذي خسر ثلاثة ارباع احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان في 2011.