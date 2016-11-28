استراليا تنتظر رد تركيا على طلب تسليم استرالي يجند مقاتلين لتنظيم الدولة

سيدني- رويترز- قالت الحكومة الاسترالية إن استراليا تنتظر رد تركيا على طلب بتسليمها مواطنا استراليا اعتُقل في تركيا ويُعتقد أنه من كبار الأشخاص الذين يجندون مقاتلين لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مايكل كينان وزير العدل إنه يُعتقد أن هذا الرجل هو نيل براكاش الذي تم ربطه بالعديد من خطط الهجوم التي مقرها استراليا كما ظهر في شرائط مصورة ومجلات لتنظيم الدولة الإسلامية

وقال كينان في إذاعة هيئة الإذاعة الاسترالية “إنه يخضع بشكل واضح في الوقت الحالي لنظام العدالة التركية والعملية القضائية التركية.. أهم شيء بالطبع أن يواجه الأشخاص المتورطون في اتهامات من هذا النوع العدالة”.

وقالت الحكومة الاسترالية في مايو أيار بناء على معلومات مخابرات أمريكية إن براكاش قُتل في غارة جوية في الموصل بالعراق في 29 إبريل نيسان.

ولكن كينان قال”اتضح أن هذه ليست هي الحقيقة.” وأضاف أن استراليا “تأكدت بشكل وثيق بقدر استطاعتنا” من أن الرجل المعتقل في تركيا هو في حقيقة الأمر براكاش.

وقالت الحكومة الاسترالية في مايو أيار إن براكاش قام بشكل فعال بتجنيد رجال ونساء وأطفال استراليين وشجع على القيام بأعمال إرهابية.

وأعلنت استراليا العام الماضي فرض عقوبات مالية على براكاش تشمل تهديدا بمعاقبة أي شخص يقدم دعما ماليا له بالسجن لفترة تصل إلى عشر سنوات.