إسرائيل ستتقدم بطلب لشراء 17 طائرة أمريكية شبح اضافية

القدس المحتلة- أ ف ب- ستتقدم اسرائيل بطلب لشراء 17 طائرة أمريكية جديدة شبح طراز اف 35 ليصل عدد الطائرات التي ستملكها من هذا الطراز في السنوات المقبلة إلى 50، حسبما اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد.

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو ان مجلس الوزراء الأمني الاسرائيلي أعطى الضوء الأخضر لهذه الطلبية الجديدة.

يفترض أن تتسلم إسرائيل اولى الطائرات من هذا الطراز الشهر المقبل.

وافادت الاذاعة الاسرائيلية العامة أن شراء هذه الطائرات سيتم تمويله من المساعدات العسكرية الامريكية التي زادت في ايلول/ سبتمبر لتصل إلى 38 مليار دولار للفترة ما بين 2019 و2028.

وقال نتنياهو للاذاعة العامة ان حكومته تعتزم من خلال هذه الطلبية “العمل على تعزيز أمن إسرائيل وضمان وجودها في العقود المقبلة”.

اضاف “إسرائيل يمكنها الدفاع عن نفسها من خلال قواتها (…) ضد كل الاعداء، مهما كانت المسافة”.

وبرر القادة الاسرائيليون شراء تلك الطائرات بتهديد قد يصدر عن إيران.

تستطيع طائرات اف 35 التحليق دون ان ترصدها انظمة الدفاع المضادة للطائرات التي تملكها إيران، بما فيها صواريخ اس 300 التي تسلمتها طهران من روسيا ونشرتها لحماية موقع فوردو النووي الايراني بحسب ما افاد التلفزيون الايراني في اب/ اغسطس.