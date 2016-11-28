جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نائبا فلسطينيا

رام الله- الأناضول- اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية، فجر الاثنين، نائبا فلسطينيا في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت الكتلة البرلمانية “التغيير والإصلاح” (تابعة لحركة حماس)، في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، إن قوة عسكرية داهمت منزل النائب “عزام سلهب” في مدينة الخليل واعتقلته.

وأضاف البيان، أن القوة العسكرية نقلت “سلهب” إلى جهة غير معلومة.

وحتى صباح الاثنين، لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي بيانات بهذا الخصوص.

ويرتفع عدد النواب المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى ثمانية نواب.

وسبق لـ”هيئة شؤون الأسرى” التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن أعلنت عن وجود سبعة نواب معتقلين في السجون الإسرائيلية حتى منتصف العام الجاري 2016.