مقاتلات تركية تدمر أهدافا لـ”بي كا كا” شمالي العراق

أنقرة- الأناضول- قالت رئاسة الأركان التركية، الإثنين، إن طائرات حربية تابعة لها، قصفت 12 هدفا تابعا لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية شمالي العراق، مساء الأحد، ما أدى إلى تدميرها.

وأفادت رئاسة الأركان، في بيان صدر عنها الاثنين، أن المقاتلات التركية، شنت مساءً غارات على 12 هدف تابع للمنظمة في مناطق “آفاشين- باسيان”، وجبال قنديل، عقب ورود معلومات استخباراتية آنية.

وأضاف البيان، أن الغارات أدت إلى تدمير جميع الأهداف، وأن المقاتلات المشاركة في العملية عادت إلى قواعدها بسلام.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة “بي كا كا” وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.

وتأتي العمليات العسكرية التركية، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة من وقت لآخر داخل البلاد إنطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.

جدير بالذكر أن منظمة “بي كا كا” الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل في شمال العراق، معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية.

كما تحتل المنظمة الإرهابية 515 من القرى الكردية في شمالي العراق، بحسب ما أورده الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، رئيس الإقليم الكردي بالعراق.