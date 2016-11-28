مسؤول عراقي: استعدادات لإعادة حركة حافلات المسافرين عبر منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن

بغداد- د ب أ- صرح مسؤول عراقي بأن بلاده تعتزم إعادة تسيير حركة حافلات نقل المسافرين عبر منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن قريبا بعد تأمين الطريق من قبل القوات العراقية.

وقال عبد الله اللعيبي المدير العام للشركة العامة للمسافرين والوفود في وزارة النقل، في تصريح لصحيفة “الصباح” نشرته الاثنين: إن “الشركة تعمل على اعتماد خطط مدروسة للنهوض بالواقع المالي وتوفير إيرادات جديدة تسهم بتحويلها من شركة خاسرة إلى رابحة”.

وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق مع الجانب الأردني لتسيير حافلات الشركة في طريق (بغداد ـ عمان) السريع عبر منفذ طريبيل بعد تأمينه من قبل القوات الأمنية.

وأضاف أن “منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن يشهد حاليا أعمال صيانة من المؤمل أن تنتهي قريبا”.

وتكرر قيام السلطات العراقية بإغلاق المنفذ أكثر من مرة على مدار العامين الماضيين، بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” على محافظة الأنبار وما أعقبها من معارك تحرير المحافظة.