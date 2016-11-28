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سانا: موقع وزارة الإعلام تعرض لقرصنة ولا صحة لما نشر حول القيادة السورية

Nov 28, 2016

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القاهرة- د ب أ- أفادت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) الاثنين بأن الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام تعرض الليلة الماضية لعلمية قرصنة إلكترونية.

ونقلت عن مصدر في الوزارة أن الموقع “تعرض لعملية قرصنة الكترونية، حيث قام القراصنة بنشر أخبار كاذبة عن الموقع تمس الدولة السورية وقيادتها”.

وكان الموقع ذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد تعرض لمحاولة تسمم.

ونقلت (سانا) عن المصدر أن “هذه الاخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلا ولا أساس لها من الصحة”.

واعتبر المصدر أن عملية القرصنة “تأتي في إطار الحرب الإعلامية والدعائية ضد سوريا ومحاولة مفضوحة لبث أخبار كاذبة وتشويه الحقائق”.

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