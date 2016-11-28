الحشد الشعبي العراقي يسيطر على قرية التركمانية جنوب تلعفر

بغداد- د ب أ- أعلنت مديرية إعلام الحشد الشعبي العراقي الاثنين، عن تحرير قرية التركمانية الجنوبية جنوب تلعفر.

وقالت المديرية، في بيان نشره موقع “السومرية نيوز″ الالكتروني العراقي الاثنين، إن “قوات الحشد الشعبي حررت اليوم، قرية التركمانية الجنوبية جنوب تلعفر”.

وأضافت المديرية أن “ذلك جاء بعد قتل مجموعة من عناصر داعش ضمن ما يسمى كتيبة المهاجرين التابعة لولاية نينوى”.

وتواصل القوات الأمنية المشتركة بمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي عملية استعادة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وذلك بعد إطلاق القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم 17 تشرين أول/ أكتوبر الماضي عملية تحرير محافظة نينوى.