أحمد عز يفكر في الاعتزال والهجرة من مصر بسبب زينة

القاهرة ـ يعيش النجم أحمد عز يعيش حالة من الاكتئاب الشديدة دفعته لطلب إيقاف تصوير فيلمه الجديد “الخلية” لعدة أيام، وذلك بعد صدور حكم ضده بالحبس لمدة ثلاث سنوات بتهمة سب الفنانة زينة.

ويشعر بالاستياء من الهجوم عليه باستمرار بسبب أزمته مع زينة، وقرر نقض الحكم كإجراء قانوني أخير.

ويفكر عز في الاعتزال والهجرة من مصر، أو على الأقل السفر للخارج بشكل مؤقت بالرغم أنه تلقى الكثير من العروض الفنية، لكنه

يحاول المقربون من عز إقناعه بالتراجع عن هذا القرار، والتركيز فقط في مشاريعه السينمائية والدرامية، مؤكدين له ثقتهم في حصوله على البراءة في النقض.