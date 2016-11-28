الموسيقار حلمي بكر يطالب بمنع عدوية عن الغناء

القاهرة ـ اثارت مطالبة الموسيقار المصري حلمي بكر، منع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية من الغناء نهائياً ضجة كبيرة.

وقال الموسيقار “عدوية يغني الآن حلاوة روح، وأراه كالطير الذي يرقص مذبوحاً من الألم عندما يغني”، مضيفاً “عيب اننا نجيبه يتألم ويتوجع ونقنع الناس انه بيغني ونقعد نتفرج عليه، حرام يغني بالشكل ده”.

واضاف انه يجب منعه من الغناء سواء في الحفلات أو أماكن السهر الخاصة، وحتى برامج التلفزيون، معللًا ذلك بأنه لم يصبح قادراً على الغناء بصورة سليمة، وتوقفه عنه يصّب في صالحه.