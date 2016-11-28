صومالية تشارك في مسابقة ملكة جمال بأمريكا سترتدي “البوركيني”

لندن ـ قررت الشابة الصومالية حليمة آدين ذات الـ19 عاماً Halima المشاركة في مسابقة ملكة جمال ولاية مينيسوتا الأميركية.

وبينما تشارك باقي المتسابقات في لباس البحر البيكيني، ترتدي حليمة البوركيني (لباس البحر المخصص للمحجبات) المحتشم والذي يغطي كامل الجسم والشعر.

وقد وافق منظمو المسابقة على ارتداء حليمة “البوركيني” بدل لباس البحر الاعتيادي. وإن فازت فستتأهل للمشاركة في ملكة جمال الولايات المتحدة.

وبهذا تكون حليمة أول محجبة تشارك في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا، وهي تهدف من ذلك لكسر الحواجز أمام الفتيات المسلمات في أميركا ونفي الفكرة السائدة بأنهن مقموعات.

وعن هذا الموضوع قالت حليمة: “أريد أن يعرف الناس أن ارتداء الحجاب كان باختياري. ارتديه لأنني أريد هذا الأمر”.

وأضافت “أريد أن يرى الناس أنه يمكن أن تكون الفتاة محتشمة وجذابة في آنٍ واحد”.

لكن مشاركة حليمة، التي تدرس حالياً في جامعة “سان كلو” في مسابقة الجمال سبَّبَ لها المشاكل مع أمها وبعض أفراد الجالية الصومالية في مينيسوتا، حيث تقطن منذ أن هاجر أهلها من مخيم للاجئين الصوماليين في كينيا (حيث ولِدت حليمة) إلى الولايات المتحدة حينما كانت طفلة في الـ7 من العمر.