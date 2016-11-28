نابولي يرفض عروضًا ضخمة ويحتفظ بكوليبالي

روما ـ كشفت تقارير صحفية إيطالية، استمرار المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي في صفوف فريقه نابولي، خلال الفترة المقبلة، رغم اهتمام عدد من كبار أندية أوروبا بالتعاقد معه.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن كل العروض المقدمة للاعب تم رفضها، وسينضم لصفوف منتخب بلاده، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وسعى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، بشكل كبير للتعاقد مع كوليبالي، وقدم لإدارة نابولي أكثر من عرض، وتم رفضهم جميعًا.

ورفضت إدارة نابولي عرضًا آخر من إيفرتون الإنجليزي، والذي قدّم عدة عروض الصيف الماضي، ولم تتوقف العروض، حتى تم رفض عرض مؤخرًا بقيمة 67 مليون يورو.

ووقع كوليبالي في سبتمبر الماضي، على عقدًا جديدًا يمتد حتى عام 2021.