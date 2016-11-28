الصحافة الإسبانية: برشلونة ينال درسًا قاسياً قبل الكلاسيكو

مدريد ـ انتقدت الصحافة الرياضية في إسبانيا المستوى المتواضع الذي ظهر به نادي برشلونة، حامل لقب الليجا، على أرض ريال سوسييداد، والظفر بنقطة التعادل (1-1) وذلك قبل أسبوع على موقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالجولة الـ14 من الدوري المحلي.

ونشرت “ماركا” في صفحتها الأولى عنوانًا ضخمًا عن برشلونة “يتلقن درسًا ويمنح هدية ويذهب للكلاسيكو” وأسفله صورة للبرازيلي نيمار وهو يتحسر ناظرا إلى السماء.

وذكرت أن ريال سوسييداد تلاعب بالبرسا قبل أن يلغي الحكم له هدفا صحيحا، مشيرا إلى تعقد موقف الفريق الكتالوني الذي سيستقبل ريال مدريد السبت القادم في كامب نو بعدما اتسع الفارق بينهما إلى ست نقاط.

كما احتفت صحيفة “آس″ المدريدية بالتعادل الثاني على التوالي للبرسا والثالث في الليجا إضافة لهزيمتين، ونشرت في صفحتها الأولى “ست نقاط”، في إشارة للفارق بين الغريمين.

وأضافت أن الريال سيذهب إلى الكامب نو وهو متفوق “بفارق مريح”، منتقدة إلغاء حكم لقاء أنويتا، خيل مانزانو، لهدف صحيح لسوسييداد قبل ربع ساعة على ختام اللقاء، كان ليمنحهم النقاط الثلاثة.

بدورها أقرت صحيفة “سبورت” الكتالونية بالأداء السيئ لبرشلونة على ملعب سوسييداد، الذي لاتزال لعنته مستمرة على البلاوجرانا الذي يفشل في الفوز هناك للموسم السابع تواليا، ونشرت في صفحتها الرئيسية “نقطة معجزة”.

وقالت إن برشلونة ظفر بنقطة تعادل في أسوأ مباراة له بالموسم، مقرة بأن الفريق سيخوض الكلاسيكو وهو مجبر على الفوز، لتقليص الفارق مع ريال مدريد الذي وصل الآن لست نقاط.

وأوضحت أن هدفا للأرجنتيني ليونيل ميسي حرم برشلونة من هزيمة أخرى على أنويتا، مشيرة إلى أن دخول دينيس سواريز في شوط اللقاء الثاني حسّن من صورة البرسا نوعا ما.

في حين وضعت “موندو ديبورتيفو”عنوانا ينتقد الأداء الكتالوني “بهذا الشكل، لن يجدي”.

ونقلت تصريحات مدافع الفريق، الدولي الإسباني جيرارد بيكيه، والتي أكد فيها صعوبة التتويج بالليجا مع هذا الأداء.

وذكرت “سوسييداد كان أفضل من برشلونة في كل شيء” وذلك بحسب الاحصائيات الخاصة بالتمريرات والتسديد والاستحواذ، حيث بلغت نسبة استحواذ أصحاب الأرض على الكرة 52.2% مقابل 47.8% للبرسا الذي يمتاز دوما بإحكام سيطرته في هذا الجانب.

ويستقبل برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في أفضل حالاته، بعد تحقيقه لستة انتصارات متتالية وانفراده بالصدارة بست نقاط عن البلاوجرانا وإشبيلية، وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لصدارة الهدافين (9)، متفوقا على “البرغوث” صاحبة الثمانية أهداف.