رئيس الوزراء الكويتي يقدم للأمير استقالة الحكومة

الكويت – رويترز – قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الاثنين، إن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قدم استقالة الحكومة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية السبت الماضي.

ونقلت الوكالة نص الاستقالة التي جاء فيها “ولما كانت الانتخابات العامة للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الموقر والتي أجريت بكل شفافية ونزاهة قد أعلنت نتائجها الكاملة الرسمية لذلك، وطبقاً لحكم المادة 57 من الدستور فاني أتشرف بأن أرفع لسموكم استقالة الوزارة.”