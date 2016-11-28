حزب العمال الكردستاني: لا خسائر بشرية في قصف المقاتلات التركية مواقع الحزب بشمال العراق

أربيل - د ب أ -أعلن بختيار دوكان مسؤول الاعلام في حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق، عدم وجود اية خسائر بشرية جراء قصف الطائرات التركية مساء الاحد مواقع الحزب في شمالي العراق.

وقال دوكان، إن” الطائرات التركية قصفت مساء الاحد مناطق كلي بازي وافاشين وقنديل في محافظة دهوك شمال العراق” ، موضحاً أن القصف التركي استهدف مواقع حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق، ولكن ليس هناك اية خسائر بشرية بين صفوف مسلحيهم.

كان بيان لرئاسة الأركان التركية أعلن اليوم أن المقاتلات التركية شنت أمس غارات على 12 هدفاً تابعاً للمنظمة في مناطق “آفاشين- باسيان”، وجبال قنديل، عقب ورود معلومات استخباراتية آنية.

وأضاف البيان أن الغارات أدت إلى تدمير جميع الأهداف، وأن المقاتلات المشاركة في العملية عادت إلى قواعدها بسلام.