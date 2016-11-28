رئيس جنوب أفريقيا يواجه تصويتاً داخل حزبه لحجب الثقة عنه

جوهانسبرج – د ب أ- يواجه رئيس جنوب أفريقيا المحاط بالفضائح جاكوب زوما الاثنين، تحدياً غير مسبوق من داخل حزبه.

وأفادت تقارير إخبارية محلية بأن “حزب المؤتمر الوطني الأفريقي” يبحث مدى صلاحية زوما للحكم ، بعدما تقدم وزير السياحة ديريك هانيكوم بمقترح لحجب الثقة عنه خلال اجتماع للجنة التنفيذية الوطنية للحزب.

ومن المتوقع أن تبحث اللجنة المقترح اليوم بعد تمديد مدة عقد الاجتماع.

ونقل موقع “نيوز 24″ عن المحللة السياسية سوزان بويسن القول :”تمديد اجتماع الحزب ليس طبيعياً بكل تأكيد، ونعلم أن الأمر يتعلق بمداولات تجري على أعلى مستوى حول مستقبل الرئيس″.

وأضاف :”للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد، يستفيق حزب المؤتمر ويقولون إنهم جادون فيما يتعلق بعزل الرئيس″.

وتوقعت تقارير إعلامية نجاة الرئيس من هذه التحركات، وهو ما توقعت بويسن من جانبها أن يؤدي إلى حملة تطهير داخل الحزب الذي يعاني انقسامات كبيرة.

وكان زوما نجا من تدابير لاتهامه بالتقصير في البرلمان في نيسان/أبريل الماضي لاتهامه باستخدام أموال دافعي الضرائب لتطوير منزله الريفي.

وخلال الشهر الجاري، دعا الجهاز الوطني لمكافحة الكسب غير المشروع القضاء إلى التحقيق في مزاعم باستغلال النفوذ من قبل عائلة مقربة من زوما. كما طال عدد آخر من فضائح الفساد زوما.