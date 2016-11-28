البرلمان العراقي يبدأ إجراءات اختيار أعضاء جدد لمفوضية حقوق الإنسان

بغداد – الأناضول – أنهي مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الإثنين، عمل “مفوضية حقوق الإنسان” (رسمية)، وأحال أعضاءها إلى التقاعد بعد انتهاء مدتهم القانونية، وكلف لجنة نيابية لاختيار مفوضية جديدة.

ويستمر عمل أعضاء مفوضية حقوق الإنسان، أربع سنوات، بعد حصولهم على الثقة من مجلس النواب، وكان أعضاء المفوضية الحالية بدأوا العمل في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وقال علي الصافي، النائب عن “التحالف الوطني”، صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي، إن “مجلس النواب صوت، اليوم، بالأغلبية على إنهاء عمل مفوضية حقوق الإنسان الحالية، وأحال أعضاءها على التقاعد”.

ولفت، إلى أن “رئاسة البرلمان كلفت لجنة حقوق الإنسان النيابية باختيار أعضاء جدد ليتم منحهم الثقة”.

وعقد مجلس النواب جلسته، اليوم، برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري، وبحضور 170 نائباً، من أصل 328 عدد أعضاء مجلس النواب.

ومفوضية حقوق الإنسان جهة مستقلة تهتم برصد الانتهاكات بحق حقوق الإنسان في البلاد، وتصدر تقارير دورية بهذا الصدد.