مسؤول محلي: مسلحون خطفوا ثلاثة موظفين بمفوضية اللاجئين في دارفور بالسودان

الخرطوم – رويترز – قال مسؤول محلي الاثنين، إن مسلحين مجهولين خطفوا ثلاثة من العاملين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة دارفور في السودان.

وقال عبد الله جار النبي المتحدث باسم حكومة غرب دارفور إن الثلاثة وهم سوداني ونيباليان، خُطفوا من الجنينة عاصمة ولاية غرب درافور ونُقلوا إلى مكان غير معلوم.

وأضاف أن قوات الأمن تعمل على استعادتهم وتحديد الجناة.

ورفض المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التعليق.