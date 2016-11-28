الخارجية السورية: قطر أحد خزانات الفكر التكفيري في المنطقة

دمشق - د ب أ- اتهم مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية الاثنين، دولة قطر بأنها أحد خزانات التطرّف في المنطقة .

ونقلت وكالة الانباء السورية ” سانا” عن المصدر قوله، إن ” دويلة قطر بإعلانها دعمها المتواصل للتنظيمات الإرهابية يجعل منها أحد خزانات التطرف والإرهاب والفكر التكفيري “.

وأضاف المصدر “استمرار دويلة قطر في تزويد الإرهابيين في سوريا بالأسلحة ليس سوى جرعة لرفع معنويات المجموعات الإرهابية أمام الهزائم والانهيارات المتلاحقة، التي تمنى بها يومياً على يد بواسل الجيش العربي السوري”.

وتابع :”على المجتمع الدولي مسؤولية تأديب الدول الراعية للإرهاب، والذي يشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين، وسيدفع رعاة الإرهاب ثمن سياساتهم التخريبية عاجلاً وليس آجلاً ، لأنه لابد وأن يرتد عليهم”.

ويأتي تصريح المسؤول السوري رداً على تصريح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، الذي أعلن دعم بلاده المعارضة السورية حتى إذا أنهى الرئيس الامريكي المنتخب دعم أمريكا للمعارضة السورية .

وأضاف أن قطر سوف تقدم صواريخ مضادة للطائرات تحمل على الكتف لمواجهة الطائرات الروسية والسورية.