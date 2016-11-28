﻿الجامعة العربية تستضيف اجتماعاً لنقاط الاتصال حول التنمية المستدامة

القاهرة - د ب أ – بدأ الاثنين بمقر الجامعة العربية الاجتماع الاول لنقاط اتصال الدول العربية المعنية بمجالات التنمية .

وأكد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ، خلال كلمة في الاجتماع ألقاها نيابة عنه السفير احمد بن حلي نائب الامين العام ، أهمية تعديل التوجه والمسار التنموي في المنطقة العربية لتكون أكثر انحيازاً للفئات والقطاعات الضعيفة والمهمشة، وأكثر تركيزاً على الفقراء وتمكينا للشباب والمرأة، وسعياً حقيقياً لتحقيق الامن والسلم الاجتماعيين بمختلف ابعادهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وأشار أبو الغيط الى أن التحديات والصراعات الداخلية والخارجية التي تشهدها المنطقة وكذلك التحديات التنموية الاخرى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والبيئية، تؤكد الحاجة لتعديل المسار التنموي.

ودعا ابو الغيط إلى ضرورة تحقيق التكامل بين السياسات والبرامج التنموية لتعجيل النمو والاسراع بتحقيق الرفاهية للجميع وتحقيق التوازن بين قطاعات التنمية، وبين حقوق الاجيال الحالية والقادمة.

وأشار الى ان الامانة العامة للجامعة العربية تعكف حالياً على اعداد مبادرة شاملة تتضمن مخططاً للتنمية المستدامة ترفع للقمة العربية القادمة، كما تتضمن آليات للمراجعة والتنسيق والمتابعة ورصد التقدم وتبادل الخبرات .

وقال ابو الغيط إن هذا الاجتماع يعد الأول منذ صدور خطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، كما أنه يأتي تأكيداً للسعي الجاد لوضع تصور لخطة تحرك جامعة الدول العربية في المجال التنموي، وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة والتحولات غير المسبوقة والتحديات الجسام التي تحول دون تحقيق التنمية المنشودة في الدول العربية.

وشدد على ضرورة تبني أهداف ومبادرات استراتيجية وآليات عربية جديدة وجريئة تحدد اولويات التنمية في المنطقة العربية وتلبي احتياجات الشعوب.

وأكد أهمية انشاء آلية عربية للتنمية المستدامة باعتبارها بداية لخطة عمل اوسع واشمل ستقوم بها الامانة العامة في هذا المجال لدفع جهود الجامعة استراتيجياً لتحقيق ودعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

ويناقش المشاركون في الاجتماع ، الذي سيعقد على مدى يومين ، عدداً من البنود تشمل مشروع انشاء آلية عربية للتنمية المستدامة ومناقشة مشروع خطة عمل الامانة العامة بشأن متابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 على مستوى المنطقة العربية ، بالإضافة الى استعراض الخطط والمراجعات الوطنية للدول العربية في مجال التنمية المستدامة بهدف تبادل الخبرات العربية البينية .