قورتولموش: الطائرة التي نفذت هجوماً على جنود أتراك في سوريا ليست روسية

أنقرة – رويترز – قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لتركيا أن الطائرة التي نفذت هجوماً على جنود أتراك قرب مدينة الباب السورية الأسبوع الماضي ليست روسية.

وأضاف في مؤتمر صحافي بعد اجتماع وزاري، أن “الخطوات اللازمة” ستتخذ بشأن الضربة الجوية التي وقعت يوم الخميس الماضي وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أتراك على الأقل وإصابة عشرة بمجرد مراجعة سجلات الضربة الجوية.

وكان الجيش التركي قال إن من المشتبه أن الضربة نفذتها قوات الحكومة السورية فيما سيكون أول سقوط لقتلى أتراك على يد القوات السورية منذ أن بدأت أنقرة حملة عبر الحدود في أغسطس آب.

وقال إن حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا بعد محاولة انقلاب في 15 يوليو تموز ستستمر طالما اقتضت الضرورة.

وسبق أن قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن حالة الطوارئ التي فرضت في البداية لثلاثة أشهر وجرى تمديدها لثلاثة أشهر أخرى ستستمر لأكثر من عام.

وأعلن إردوغان حالة الطوارئ بعد أيام من الانقلاب الفاشل الأمر الذي أتاح له ولحكومته تجاوز البرلمان في سن قوانين جديدة وفي الحد من الحقوق والحريات أو تعليقها وفق ما يرونه ضرورياً. ومنذ ذلك الحين جرى عزل أو وقف 125 ألف شخص عن العمل لاتهامهم بأن لهم صلات بمدبري الانقلاب.