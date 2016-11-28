الشرطة الإسبانية تعتقل 4 للاشتباه بصلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية

مدريد – رويترز – قالت وزارة الداخلية الإسبانية الاثنين، إن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص يشتبه بضلوعهم في شبكة للمهاجرين على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وذكرت الوزارة أن التنظيم المتشدد استخدم هذه الشبكة لتهريب متشددين إلى أوروبا عبر تركيا بين المهاجرين الفارين من الحرب الأهلية السورية، بينهم منفذو هجمات باريس في نوفمبر تشرين الثاني 2015.

كما يخضع الأربعة للتحقيق لصلاتهم بشخصين اعتقلا في النمسا في العام الماضي للاشتباه بصلتهما بمهاجمي باريس.

وأشارت الوزارة إلى أن اثنين من المعتقلين، يعيشان في منطقة جاليسيا في شمال غرب البلاد في حين مارس الاثنان الآخران أنشطتهما في منطقة الأندلس الجنوبية دون الإفصاح عن معلومات إضافية.

ومنذ رفع إسبانيا مستوى التحذير الأمني من التهديدات للأمن القومي في 2015، اعتقلت السلطات حوالي 168 شخصاً للاشتباه بممارستهم أنشطة لها صلة بالتشدد الإسلامي