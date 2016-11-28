القوات العراقية تقول إن 1000 من الدولة الإسلامية قتلوا في الموصل

برطلة - رويترز – قال قائد كبير إن القوات العراقية الخاصة التي تقاتل لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من شرق الموصل، قتلت نحو 1000 متشدد لكن وتيرة القتال تباطأت إذ تواجه القوات عدواً متحركاً يختبئ وسط آلاف المدنيين في المدينة.

وبعد ستة أسابيع من شن هجوم كبير لاستعادة الموصل سيطرت القوات العراقية على نحو نصف القطاع الشرقي من المدينة، وتتحرك من منطقة إلى منطقة في مواجهة قناصة وانتحاريين وسيارات ملغومة يستخدمها التنظيم المتشدد.

و”الفرقة الذهبية” -وهي وحدة خاصة من القوات العراقية- هي الفرقة العسكرية الوحيدة التي تمكنت من دخول الموصل من جهة الشرق بينما يطوق الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية ووحدات البشمركة الكردية المدينة من جهة الشمال والجنوب. ويحاول مقاتلون شيعة استكمال تطويق المدينة من ناحية الغرب.

واخترقت وحدة جهاز مكافحة الإرهاب التي تلقت تدريبها على أيدي الأمريكيين دفاعات تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية أكتوبر تشرين الأول، لكن أبطأ من تقدمها تكتيكات المتشددين في التنقل كما أن قلقها من وقوع ضحايا بين المدنيين حال دون استخدام الدبابات والمدرعات الثقيلة.

وقال اللواء عبد الغني الأسدي أحد قادة القوات الخاصة، إن القوات عدلت تكتيكاتها وأصبحت لا تطوق أكثر من حي واحد في آن واحد لقطع إمدادات المسلحين وحماية المدنيين.

وقال في برطلة على مشارف الموصل إن التقدم كان سريعا في البداية لأن القوات كانت تعمل في مناطق خالية من السكان.

وأضاف “القوات وصلت الآن إلى مناطق مأهولة وبالتالي كيف لنا أن نحمي المدنيين؟ أغلقنا حياً تلو الآخر.”

وذكر أن نحو 990 متشدداً قتلوا في الاشتباكات في شرق المدينة حتى الآن. ولم يفصح عن حجم الخسائر بين القوات الحكومية الخاصة.